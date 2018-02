Democratii il avertizeaza pe Trump sa nu-i concedieze pe procurorii care il ancheteaza: Va declansa o confruntare de care America nu are nevoie

Ziare.

"Daca presedintele va recurge la aceasta masura extrema, ma tem ca acest lucru", a avertizat senatorul democrat Dick Durbin.Trump a declasificat un memoriu extrem de controversat si de critic la adresa FBI - in pofida avertismentelor politiei federale si ale alesilor democrati - care releva, potrivit autorilor republicani, abuzuri in supravegherea campaniei electorale a miliardarului american din 2016.Sambata, liderul de la Casa Alba a sustinut ca acest memoriu il disculpa in ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, care ar fi - in opinia sa - "o vanatoare de vrajitoare".Unii se tem ca Trump l-ar putea concedia pe procurorul special Robert Mueller, insarcinat cu ancheta privind Rusia, sau pe superiorul sau ierarhic, numarul doi din Ministerul Justitiei, Rod Rosenstein.Opozitia democrata agita spectrul unei crize constitutionale, in timp ce republicanii isi afiseaza sprijinul mai mult sau mai putin sincer fata de Trump, comenteaza AFP."Ceea ce trebuie sa aflam acum este daca majoritatea republicana din Camera (Reprezentantilor) si din Senat va apara statul de drept si Constitutia", insista Durbin."Obiectivul cautat in mod special (de Trump) este sa sape FBI, sa discrediteze FBI, sa discrediteze ancheta lui Mueller", a declarat la randul sau reprezentantul democrat Adam Schiff.