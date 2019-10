Departamentul de Justitie al SUA deschide o ancheta privind investigatia lui Mueller in cazul Rusia

Ziare.

O ancheta administrativa a Departamenului asupra modului in care a actionat Mueller a fost deschisa inca din luna mai, fiind supervizata de ministrul Justitiei, Bill Barr.Acum ancheta a fost transformata intr-una penala, relateaza cotidianul New York Times, citand doua surse apropiate dosarului.Aceasta schimbare permite in special procurorului John Durham care se ocupa de dosar sa convoace martori si sa emita ordonante pentru recuperarea unor documente.Departamentul Justitiei se afla astfel in situatia neobisnuita de a se ancheta singur, noteaza New York Times. Wall Street Journal precum si NBC News au confirmat de asemenea aceste informatii.In contextul in care anul viitor au loc alegeri prezidentiale, iar Trump se confrunta cu ancheta parlamentara privind cazul Ucraina, aceasta investigatie risca sa atraga critici potrivit carora presedintele foloseste Departamentul Justitiei ca o arma impotriva adversarilor sai.Presedintele american a solicitat in mod repetat o ancheta cu privire la originile anchetei ruse, in opinia lui "o vanatoare de vrajitoare" lansata de adversarii sai politici. El a spus in trecut ca ancheta a inceput "ilegal".FBI a deschis o ancheta privind ingerintele Moscovei in campania pentru alegerile prezidentiale inainte de a investiga contactele dintre anturajul candidatului republican si Rusia.Potrivit Raportului Mueller , prezentat in martie 2019, dupa doi ani de investigatii, nu exista dovezi care sa ateste ca ar fi existat o conspiratie intre membrii staff-ului lui Trump si Rusia. Totusi, raportul nu il exonera pe presedinte de acuzatia de obstructionare a Justitiei.