Dupa ce a fost arestat, Roger Stone denunta "metode ca ale Gestapo"

Intervievat de postul de televiziune ABC, barbatul de 66 de ani, eliberat pe cautiune, a criticat conditiile arestarii sale de o echipa de "29 de membri ai SWAT", trupele de elita americane, "cu arme de atac, mi-au incercuit locuinta, 17 vehicule in gradina, dintre care doua vehicule blindate, un elicopter in aer"."Ei ar fi putut pur si simplu sa-mi sune avocatii si m-as fi dus", a adaugat el, relateaza AFP."A fost o demonstratie de forta costisitoare in incercarea de a ma prezenta drept inamicul public numarul unu (...) pentru a influenta" potentialii jurati in caz de proces, a completat Stone.Apoi, a facut o comparatie cu politia politica secreta din timpul regimului nazist: "Sunt metode ca ale Gestapo". Roger Stone a fost inculpat, vineri, in ancheta desfasurata de procurorul special Robert Mueller asupra suspiciunilor de complicitate intre Moscova si echipa de campanie a lui Donald Trump, pe care el l-a numit un "prieten vechi".Acest confident al magnatului imobiliar este acuzat in special ca a mintit Congresul in legatura cu schimburile sale cu WikiLeaks, organizatie care a publicat emailuri piratate defavorabile lui Hillary Clinton.Presedintele american a comentat printr-o postare pe Twitter conditiile arestarii prietenului sau Roger Stone, operatiune filmata inca inainte de rasaritul zorilor de CNN, spunand ca "traficantii de fiinte umane sunt mai bine tratati".Roger Stone a obtinut apoi eliberarea sa conditionata contra unei cautiuni de 250.000 de dolari.Roger Stone va pleda "nevinovat" la acuzatii, pe care le califica drept "politice".Duminica, el a spus ca dosarul inculparii sale este "subtire" si ca este "pregatit sa se lupte".