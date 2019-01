Europa lupta pentru o cauza pierduta

Acordul si ultimele lui suflari

Impas strategic pe continent

Heiko Maas nu este de invidiat in aceste saptamani. Ministrul federal de Externe va incerca sa salveze ce se mai poate in conflictul dintre americani si rusi.Asa-numitul Acord Nuclear INF este mort. Tratatul din 1987 reglementeaza distrugerea si interzicerea rachetelor si a aparatelor militare cu raza medie de actiune. Arme fabricate initial de Uniunea Sovietica si apoi de SUA.Daca aceste arme cu focoase nucleare ar fi fost vreodata folosite, Europa ar fi devenit un iad atomic, in timp ce Statele Unite ar fi ramas nevatamate, pentru ca se afla dincolo de raza lor de actiune.Prin urmare, interzicerea rachetelor cu raza medie de actiune a reprezentat pentru europeni dilema existentiala, "a fi sau a nu fi". NATO a raspuns cu o "dubla amenintare strategica" adresata liderilor de la Kremlin: daca nu distrugeti rachetele de tip SS-20, atunci proiectam si noi unele identice. Negocierile pentru o ampla dezarmare sunt oricand posibile.Aceasta logica functioneaza. Uniunea Sovietica a acceptat sa incheie un contract cu SUA, asa-numitul Acord Nuclear INF.Juridic, cele doua state nu sunt decat parteneri de contract. Aspectul este important pentru a intelege de ce mediatori precum Heiko Maas lupta pentru o cauza pierduta. Acordul a pus capat unor lungi ani de inarmare si dezbateri emotionale. Acum insa el isi da sufletul. Nici macar un defibrilator diplomatic nu il mai poate salva.Rusia incalca de ani buni tratatul si dezvolta transportatoare de rachete pe care, in calitate de urmas al Uniunii Sovietice, nu ar avea dreptul sa le fabrice.SUA si Donald Trump nu ezita si anunta ca denunta documentul. In urma insistentelor partenerilor europeni din NATO, Washingtonul a stabilit un ultimatum. Potrivit acestuia, Rusia are timp pana pe 2 februarie sa puna capat programelor de inarmare. Apoi, urmeaza anularea formala a Acordului Nuclear INF. "Rusia poate salva acordul", dupa cum a promis ministrul federal de Externe, Heiko Maas, colegilor sai rusi.Serghei Lavrov a replicat, insa, ca el nu are deloc impresia ca SUA ar fi cu adevarat interesate de un dialog. Altfel spus: sansele sunt egale cu zero.Si Rusia vrea sa scape de incorsetarile acordului, intocmai ca SUA. Ambele se vad atat din punct de vedere strategic, cat mai ales militar confruntate cu tot mai ambitioasa putere chineza.China insa nu a semnat niciun acord pentru ingradirea rachetelor cu raza medie de actiune. Europenii cunosc foarte bine interesele Chinei, dar Europa este dependenta strategic de regimul de la Beijing.Fata de acum zece ani, Statele Unite nu mai reprezinta buna putere hegemonica a Occidentului. Sub imprevizibilul Donald Trump, SUA au ambandonat acest rol. Consultarile pentru identificarea unor pozitii politice comune la nivel mondial au fost suspendate.Ca sa fie si mai rau, Europa se afla intr-o criza de durata. Brexit-ul ii paralizeaza atat pe britanici, cat si pe europeni.In Franta, politica se zbate in ape tulburi, iar Germania a devenit la capitolul politica de siguranta "bolnavul" Europei. Guvernul federal incearca acum sa prelucreze teme precum controlul inarmarii si sa plaseze pe scena internationala noua amenintare generata de razboiul cibernetic, precum si de sisteme autonome de armament.Initiativele sunt laudabile, dar nu rezolva impasul strategic in care se regasesc europenii la un sfert de veac de la sfarsitul Razboiului Rece.Si, totusi, interesele de securitate ale Europei nu s-au modificat deloc in ultimele decenii, de vreme ce continentul nu vrea sa devina nici camp de lupta si nici minge de joc pentru marile puteri.