Fostul consilier al lui Trump trimitea Casei Albe intrebarile din timpul audierilor privind Rusia (Surse)

Steve Bannon a fost audiat marti de Comisia pentru Informatii a Camerei Reprezentantilor in investigatia privind presupusele contacte intre echipa de campanie a lui Donald Trump si Rusia Conform unor surse citate de agentia Associated Press, Bill Burck, avocatul lui Steve Bannon, a cerut Casei Albe consultanta juridica prin telefon pe parcursul audierilor.De la Casa Alba i s-a transmis sa nu raspunda intrebarilor despre activitatea sa in echipa de tranzitie sau in timp ce era consilier prezidential pentru Strategii Politice.Nu este clar cu cine a comunicat avocatul lui Steve Bannon la Casa Alba.