Fostul sef de campanie al lui Trump pledeaza vinovat si coopereaza cu Mueller

Potrivit Le Nouvel Observateur, faptul ca isi recunoaste vina in cele doua capete de acuzare ii permite lui Manafost sa evite un noul proces lung si costisitor.Manafort a fost gasit vinovat in august de frauda bancara si evaziune fiscala.Robert Mueller ancheteaza din mai 2017 o eventuala ingerinta a Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 si o posibila intelegere intre staful lui Trump si Moscova . Donald Trump, care califica ancheta drept "vanatoare de vrajitoare", neaga orice intelegere cu Moscova, iar Rusia respinge acuzatiile de ingerinta in alegerile prezidentiale americane din 2016.