Michael Cohen, audiat in Congres: Trump stia de atacurile cibernetice din timpul campaniei prezidentiale

Cohen a declarat de asemenea ca Trump ar fi planuit construirea unui Trump Tower in Moscova chiar in timpul campaniei pentru Casa Alba, relateaza BBC si CNN."Deci pentru a fi clar, Trump stia si a pus la cale negocierile dintre compania Trump si Moscova in timpul campaniei si a mintit in legatura cu asta. A mintit pentru ca nu se astepta sa castige alegerile.A mintit, de asemenea, deoarece era pe cale sa dea lovitura cu construirea unui proiect imobiliar de sute de milioane de dolari la Moscova", a declarat Cohen.Acesta a adaugat ca echipa lui Trump "a realizat si redactat" un comunicat despre proiect pe care acesta l-a trimis Congresului.