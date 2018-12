Michael Cohen, fostul avocat al lui Donald Trump, a fost condamnat la 3 ani de inchisoare

Ziare.

com

Judecatorul William Pauley a analizat acuzatiile si a decis ca "fiecare dintre capete este o crima grava impotriva Statelor Unite", informeaza CNN Fostul om de incredere al presedintelui american a pledat vinovat in august de diverse deturnari de fonduri iesite la iveala in timpul anchetei asupra suspiciunilor de colaborare intre Moscova si echipa candidatului Trump in timpul alegerilor prezidentiale din 2016.De atunci, el "a furnizat informatii anchetatorilor, dintre care unele l-au ajutat pe procurorul special" Robert Mueller, subliniaza procurorul new-yorkez Robert Khuzami in declaratia sa scrisa. Pentru el, "acest factor trebuie luat in considerare" in pronuntarea pedepsei.Insa "descrierea eforturilor sale este exagerata si uneori incompleta", a adaugat procurorul, recomandand o pedeapsa "usor inferioara" intervalului intre 51 si 63 de luni de obicei dictat pentru tipul de delicte de care este acuzat.Michael Cohen, care odinioara se declara pregatit "sa incaseze una" pentru Donald Trump, a recunoscut saptamana trecuta ca a mintit in privinta unui proiect de investitii al magnatului imobiliarelor in marja campaniei prezidentiale.Miliardarul republican l-a acuzat ca a mintit pentru a evita inchisoarea si i-a dorit, intr-o postare pe Twitter, sa primeasca "o pedeapsa intreaga si totala", incalcand principiul constitutional al separarii puterii executive si judiciare.A.S.