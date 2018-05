Mike Pompeo confirma cu reticenta ca Rusia l-a ajutat pe Trump sa castige alegerile din 2016

Ziare.

com

Pompeo, care a fost directorul CIA, a fost pus sub presiune de democrati: confirma sau nu descoperirile facute de serviciile secrete, conform carora Rusia a intervenit in campania prezidentiala de acum doi ani?"Da, domnule", a raspuns Pompeo in timpul audierii sale in Comitetul pentru afaceri externe al Camerei Reprezentantilor din Congres, arata Bloomberg De mentionat e ca acest lucru s-a intamplat doar dupa ce, initial, el a declarat ca teoria ca presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a dorit sa il ajute pe Trump sa castige "era cea mai putin confirmata, adica era cea mai scazuta sustinere pentru ea" in raportul emis de CIA, FBI si NSA in ianuarie 2017, cu cateva saptamani inainte de investirea lui Trump in functie.Dezvaluirile din ancheta continua sa reprezinte o dilema pentru consilierii pe Securitate Nationala ai lui Trump, care sustin comunitatea, chiar daca presedintele o critica frecvent si catalogheaza investigatia privind ingerintele Rusiei drept "o vanatoare de vrajitoare".Rapoartele intocmite de CIA (Agentia Centrala de Informatii), FBI (Biroul Federal de Investigatii) si NSA (Agentia de Securitate Nationala) in 2017 arata ca "Putin si guvernul rus au vrut sa ajute sansele electorale ale presedintelui ales, Donald Trump, cand a fost posibil, discreditand-o pe Hillary Clinton si punand-o intr-o lumina nefavorabila.Toate cele trei agentii sustin aceasta ipoteza. CIA si FBI au mare incredere in ipoteza asta, in timp ce NSA are o incredere moderata".Totusi, cele trei sustin ca au "mare incredere" in concluzia potrivit careia Rusia l-a "preferat in mod clar" pe Trump.