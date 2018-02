NSA: Rusia poate lansa noi atacuri cibernetice pentru ca Trump nu a ordonat masuri de contracarare

Ziare.

Sefii serviciilor secrete americane au avertizat in mai multe randuri ca Rusia ar putea incerca sa influenteze rezultatul alegerilor parlamentare partiale programate in noiembrie 2018, asa cum s-a intamplat in cursul scrutinului prezidential din 2016.In acest context, Mike Rogers a declarat in cursul unei audieri in Congresul SUA ca Donald Trump nu a ordonat masuri pentru blocarea atacurilor informatice atribuite Rusiei."Rusii nu au platit un pret suficient pentru a-si schimba comportamentul", a afirmat Mike Rogers.Presedintele Rusiei, Vladimir Putin , a ordonat campania de influentare a rezultatului scrutinului prezidential desasurat in SUA in 2016 in scopul facilitarii victoriei lui Donald Trump si in ambitia de a submina sistemul liberal-democratic occidental, au concluzionat serviciile secrete americane.