O ancheta The Guardian dezvaluie cum managerul de campanie al lui Trump a lucrat pentru Ianukovici

Proiectul a avut ca scop imbunatatirea reputatiei lui Yanukovych si a facut parte dintr-o campanie de lobby pentru guvernul fostului presedinte, conform unor documente si emailuri obtinute de The Guardian.Materialele obtinute de The Guardian au fost redactate intre 2011 si 2013.In 2011, Manafort a aprobat o strategie clandestina pentru a o discredita pe Iulia Timoshenko la nivel international. Proiectul a fost condus de Alan Friedman, un fost jurnalist la Wall Street Journal si Financial Times care a fost acuzat in trecut ca si-a ascuns munca de lobbyist.De asemenea, in proiect au fost implicati si Rick Gates, adjunctul de la acea vreme al lui Manafort si Konstantin Kilimnik, un alt asocial al lui Manafort despre care FBI crede ca are legaturi cu serviciile secrete din Rusia Operatiunea lui Friedman a inclus videoclipuri anonime in care era atacata Timoshenko si compararea ei cu un Boris Ieltsin aflat in stare de ebrietate.Compania lui Freidman, primea aproximativ 150.000 de euro la fiecare trei luni, conform unor surse din Kiev. Banii au fost depusi intr-un cont off-shore in Seychelles. Deseori platile intarziau iar Friedman s-a plans de acest lucru.Contactat de The Guardian, Friedman a sustinut ca aceste castiguri erau "declarate".