Paul Manafort a dat unui rus date esentiale despre campania prezidentiala a lui Trump

Totul s-a petrecut chiar inaintea alegerilor prezidentiale din 2016, potrivit unor documente judiciare, citate de AFP.Procurorul special Robert Mueller, care investigheaza ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA, i-a reprosat lui Paul Manafort ca a mintit FBI, in ciuda acordului sau de cooperare in ancheta rusa.Procurorul l-a acuzat ca a mintit referitor la discutii cu unul dintre fostii sai asociati, rusul Konstantin Kilimnik, suspectat de americani ca are legaturi cu serviciile de informatii din tara sa.Avocatii lui Paul Manafort au dat asigurari, marti, ca acesta nu isi poate aminti toate discutiile pe care le-a purtat in 2016."Acelasi argument este valabil si pentru acuzatiile potrivit carora domnul Manafort a mintit in legatura cu domnul Kilimnik", adauga ei intr-un paragraf cenzurat pentru a ramane confidential, dar pe care un "bug" informatic l-a facut vizibil.Aceasta acuzatie - necunoscuta pana acum - vine in completarea "tabloului" schitat de luni de zile de procurorul Mueller, care a scos la iveala existenta unor legaturi multiple intre echipa de campanie a lui Donald Trump si Rusia.Presedintele Statelor Unite respinge categoric orice complicitate si denunta o "vanatoare de vrajitoare".In cadrul anchetei, Robert Mueller a descoperit mai multe fraude - bancare si fiscale - comise inainte de 2016 de Paul Manafort care, in speranta unei pedepse mai mici, a acceptat sa coopereze cu anchetatorii.Insa acum procurorul special il acuza ca nu s-a tinut de cuvant, ceea ce poate duce la o inasprire a verdictului.