Principalul avocat al lui Donald Trump in ancheta privind ingerintele Rusiei a demisionat

Ziare.

com

Avocatul John Dowd a confirmat decizia intr-un email transmis agentiei The Associated Press. "Il iubesc pe presedinte si ii doresc toate cele bune", a spus John Dowd.Plecarea lui John Dowd intervine la trei zile dupa ce in echipa juridica a lui Donald Trump a fost adus un nou avocat, fostul procuror federal Joseph diGenova.Un alt avocat al liderului de la Casa Alba , Jay Sekulow, a confirmat demisia lui John Dowd.Saptamana trecuta, John Dowd a cerut Departamentului Justitiei sa opreasca imediat investigatia procurorului special Robert Mueller privind presupusele contacte intre echipa de campanie electorala a lui Donald Trump si Rusia . Initial, John Dowd afirmase ca a facut aceste afirmatii in numele presedintelui SUA, dar ulterior a precizat ca a vorbit personal.Potrivit unor surse, John Dowd a demisionat pentru ca Donald Trump ii ignora sfaturile juridice. Alte surse sustin ca Donald Trump isi pierduse increderea in modul in care John Dowd gestiona ancheta privind ingerintele electorale ale Rusiei.Biroul Federal pentru Investigatii ( FBI ), Senatul SUA si Camera Reprezentantilor ancheteaza cazul ingerintelor Rusiei in campania electorala si presupuse contacte intre apropiati ai presedintelui Donald Trump si oficiali rusi, iar procurorul special Robert Mueller coordoneaza investigatiile.Cel putin trei membri ai fostei echipe de campanie electorala a presedintelui Donald Trump - Paul Manafort, Rick Gates, George Papadopolous - sunt inculpati in investigatia din SUA privind ingerintele Rusiei.