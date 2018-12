Procurorii sustin ca Trump a coordonat plati ilegale din fonduri de campanie catre doua femei

Ziare.

Potrivit unui document depus de procurorii Curtii Districtului Sudic din New York, Cohen a efectuat platile "in coordonare cu si la ordinul Individului 1", identificat anterior ca Donald Trump, informeaza agentia DPA.In pofida afirmatiei magistratilor, Trump a declarat pe Twitter ca documentul: "Il exonereaza complet pe presedinte. Multumesc!".Stormy Daniels, fosta actrita de filme pentru adulti, si Karen McDougal, fosta vedeta Playboy, sustin ca in urma cu mai multi ani au avut aventuri cu Donald Trump. Cohen este suspectat ca ar fi efectuat o plata de 130.000 de dolari catre actrita Stormy Daniels.Michael Cohen, fostul avocat personal al presedintelui SUA Donald Trump, a pledat vinovat joi ca a mintit in Congres despre un proiect imobiliar din Rusia, in cadrul investigatiei privind ingerintele ruse in scrutinul prezidential american.Michael Cohen s-a prezentat in mod surprinzator joi la o instanta din Manhattan (New York) si a pledat vinovat in cadrul unui acord cu echipa procurorului special Robert Mueller, care investigheaza ingerintele ruse in scrutinul prezidential din 2016 si presupusele contacte cu Moscova ale echipei de campanie electorala a lui Donald Trump.Michael Cohen a recunoscut ca a facut declaratii false in cursul audierilor in Congresul Statelor Unite. In septembrie 2017, Michael Cohen a vorbit in Comisia pentru Informatii din Senatul SUA despre proiectul imobiliar numit "Turnul Trump" din Moscova.Avocatul lui Donald Trump a declarat ca "proiectul s-a incheiat in ianuarie 2016", inainte de scrutinul pentru desemnarea candidatului republican in alegerile prezidentiale din SUA.In august 2018, Michael Cohen a pledat vinovat pentru alte acuzatii referitoare la delicte federale asociate companiilor taxi pe care le detine, fraudelor bancare si colaborarii cu echipa electorala a lui Donald Trump.