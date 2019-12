Procurorul general al SUA: FBI ar fi putut actiona cu rea credinta in investigatia referitoare la Rusia

Ziare.

In primul sau interviu acordat dupa publicarea unui raport al inspectorului general al Departamentului de Justitie, Michael Horowitz, care critica FBI pentru erorile comise in punerea sub acuzare a unui fost consultant de campanie al lui Trump, Barr a spus ca are inca indoieli legate de motivele FBI de a efectua o investigatie pe care a numit-o "fara fundament".Potrivit raportului publicat luni, FBI a deschis o investigatie legala, autorizata, neexistand dovezi de partinire politica.Intr-un interviu acordat NBC News, Barr a pus sub semnul indoielii concluziile raportului. Procurorul a spus ca Horowitz a utilizat un standard "respectuos" fata de FBI, atunci cand a investigat acuzatiile de partinire, si a sugerat ca nu poate fi facuta o judecata finala pana cand procurorul federal John Durham nu va finaliza propria sa investigatie separata legata de originea investigatiei referitoare la Trump si Rusia "Cred ca tara noastra a fost intoarsa cu susul in jos timp de trei ani pe baza unei naratiuni complet false, alimentata si amplificata in mare parte de o presa complet iresponsabila. Cred ca acest lucru lasa deschisa posibilitatea sa fi fost vorba de rea credinta", a spus Barr.Procurorul a mai spus ca este perturbat de dependenta FBI de un dosar redactat de fostul spion britanic Christopher Steele, pentru a obtine un mandat de monitorizare a consultantului de campanie Carter Page, afirmand ca dosarul este "un gunoi total" si "un fals total".Barr devenit tinta criticilor democratilor, care l-au acuzat ca actioneaza mai mult ca un avocat personal al lui Trump si nu ca procuror general al Statelor Unite.La inceputul acestui an, Barr l-a contactat pe Durham, procurorul Districtului Connecticut, pentru a cerceta originea investigatiei legate de campania lui Trump.Investigatia lui Durham este mai larga decat mandatul lui Horowitz pentru ca implica discutii cu mai multe agentii de informatii, cum ar fi CIA , si cu puteri straine.Spre deosebire de Horowitz, Durham poate cita martori din afara guvernului si sa discute cu persoane care nu sunt angajate ale Departamentului de Justitie.