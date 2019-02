Procurorul Mueller cere o "pedeapsa exemplara" pentru fostul sef de campanie al lui Trump

Ziare.

com

Paul Manafort a pledat vinovat de doua capete de acuzare in cadrul unei intelegeri in vederea reducerii sentintei si urmeaza sa isi afle pedeapsa la 13 martie.Biroul lui Mueller nu cere, in acest memorandum, adresat judecatoarei insarcinate cu cazul, o pedeapsa anume, ci subliniaza gravitatea infractiunilor pe care acesta le-a comis, inclusiv dupa ce a fost inculpat."Manafort a comis o serie de delicte, timp de un deceniu, pana in toamna lui 2018", se arata in document.El "a ales in mod repetat si deliberat sa incalce legea", se arata in memorandum, in care sunt enumerate frauda fiscala, spalarea de bani, obstructionarea justitiei, frauda bancara si incalcarea unei legi care reglementeaza activitatea de lobby."Faptele sale penale au fost indraznete" si au continuat chiar si dupa ce a fost inculpat, printr-o tentativa de intimidare a martorilor.Manafort a mintit de asemenea politia federala (FBI), procuratura si justitia, continua procurorii."Comportamentul lui Manafort, dupa ce a pledat vinovat, este pertinent pentru sentinta sa. El reflecta o persistenta in a comite delicte si o absenta a remuscarii", se arata in memoriu.Documentul, datat vineri, era asteptat vineri seara, insa a fost facut public abia sambata.Numeroase pasaje din document au fost cenzurate inainte de a fi facut public.In concluzie, procurorul special o indeamna pe judecatoare "sa tina cont de gravitatea acestui comportament", pentru ca pedeapsa cu inchisoarea "sa-l decurajeze pe Manafort in mod expres si pe toti cei care, in general, ar vrea sa comita delicte asemanatoare".Manafort a fost de acord sa colaboreze cu anchetatorii, insa este acuzat ca a mintit, dupa ce a incheiat o intelegere in acest sens, cu privire la contacte pe care le-a avut in 2016 si 2017 cu Konstantin Kilimnik, un fost asociat cu legaturi cu serivcii de informatii de la Moscova.Aceste minciuni par ca urmeaza sa inaspreasca pedeapsa de maximum zece ani de inchisoare care figura initial in intelegerea prin care pleda vinovat in schimbul reducerii sentintei.