Raport din Congresul SUA: Serviciile secrete ale Moscovei au incercat sa influenteze alegerile in 19 tari din Europa. Doar Trump sta degeaba

Acest raport, elaborat de principalii membri democrati ai Comisiei pentru Relatii Externe din Senatul SUA, este primul document prezentat de Congres dupa scrutinul prezidential american, care ofera detalii despre eforturile Rusiei de subminare a democratiilor occidentale.Documentul informeaza ca. In consecinta, unele state vest-europene au ripostat agresiv.Nu la fel s-ar fi intamplat in State Unite, unde reactia lui Donald Trump ar fi fost una anemica."Niciun alt presedinte american nu a ignorat atat de clar amenintari atat de grave si mari la adresa sigurantei Statelor Unite", se arata in raport.Cu privire la atitudinea lui Trump, senatorul democrat Ben Cardin a mentionat:"In timp ce presedintele Donald Trump practic sta degeaba, domnul Putin continua perfectionarea arsenalului asimetric si cauta oportunitati viitoare pentru perturbarea sistemelor de guvernare si pentru erodarea sustinerii acordate institutiilor democratice si internationale construite in ultimii 70 de ani de Statele Unite si Europa".Democratul a mai spus ca raportul a fost realizat pentru a le arata cetatenilor americani "scopul real si amploarea" eforturilor presedintelui rus Vladimir Putin de a submina sistemele democratice.Niciun republican nu a semnat raportul elaborat de colegii democrati din Comisia pentru Relatii Externe din Senatul SUA.