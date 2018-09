Reactia Casei Albe dupa ce Paul Manafort a acceptat sa colaboreze cu procurorul care il ancheteaza pe Trump

Ziare.

"Acest lucru nu are absolut nicio legatura cu presedintele sau cu campania sa prezidentiala victorioasa din 2016. Nu exista absolut nicio legatura", a declarat purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sarah Sanders, citata de Reuters si AFP. Manafort va pleda vinovat la acuzatiile de conspiratie contra Statelor Unite ale Americii si de conspiratie pentru obstructionarea justitiei, conform unor documente ale Tribunalului federal din Washington, D.C.Echipa de procurori condusa de Robert Mueller a renuntat la celelalte acuzatii aduse lui Manafort.In luna august, Paul Manafort a fost condamnat de un tribunal din statul Virginia pentru frauda bancara si evaziune fiscala . Procurorii il acuzasera ca nu a declarat autoritatilor fiscale 16 milioane de dolari castigati in timpul in care a activat drept consultant politic in Ucraina.Ulterior, el a mintit bancile pentru a obtine credite in valoare de 20 de milioane de dolari.Manafort urma sa compara, pentru acuzatii conexe, in fata unui tribunal din capitala federala a SUA. Selectia juratilor urma sa inceapa luni, in cazul acuzatiilor de conspiratie pentru spalare de bani, conspiratie pentru fraudarea SUA, neinregistrarea ca agent strain si influentarea martorilor.Paul Manafort a strans milioane de dolari lucrand pentru politicieni ucraineni, inainte de a lucra, neremunerat fiind, in cadrul campaniei lui Donald Trump timp de cinci luni.El a condus campania incepand de la jumatatea anului 2016, cand Donald Trump a obtinut nominalizarea din partea Partidului Republican drept viitor candidat la alegerile prezidentiale.Rusia a respins acuzatiile de amestec in scrutinul prezidential american din 2016, iar Trump a spus ca nu a existat nicio complicitate.