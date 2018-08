Reactie furibunda a lui Trump, dupa ce s-a aflat ca unul din consilierii lui colaboreaza cu FBI: Presa este inamicul poporului

The Failing New York Times wrote a story that made it seem like the White House Councel had TURNED on the President, when in fact it is just the opposite - & the two Fake reporters knew this. This is why the Fake News Media has become the Enemy of the People. So bad for America! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2018

Study the late Joseph McCarthy, because we are now in period with Mueller and his gang that make Joseph McCarthy look like a baby! Rigged Witch Hunt! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2018

"Iata de ce presa fake news a devenit inamicul poporului", a transmis Trump, care nu rateaza nicio ocazie pentru a critica si jigni in termeni foarte duri jurnalistii si publicatiile care nu ii sunt pe plac.Donald McGhan, consilierul juridic al lui Donald Trump la Casa Alba, colaboreaza indeaproape cu investigatia procurorului special Robert Mueller privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, arata New York Times.Conform informatiilor New York Times, care are ca surse mai multi fosti si actuali oficiali de la Casa Alba,, participand astfel la discutii care au durat, in total, 30 de ore si s-au intins pe o perioada de noua luni.In acest timp, el "a vorbit despre cele mai intime momente" ale discutiilor sale cu presedintele Trump, oferind astfelanchetatorilor.El a vorbit despre comentariile si actiunile lui Trump "in perioada concedierii directorului FBI, James Corney" dar si despre obsesia presedintelui de a pune "o persoana fidela" la conducerea anchetei. McGahn a oferit detalii si despre cum Trump i-a cerut procurorului general Jeff Sessions sa preia conducerea anchetei.Procurorul special Robert Mueller investigheaza, pe langa amestecul Rusiei, sip.Dupa publicarea informatiilor, Trump a confirmat ca le-a permis lui McGahn si altor membri ai staff-ului de la Casa Alba sa coopereze indeaproape cu ancheta procurorului special.New York Times precizeaza in raport ca este rar ca un avocat sa fie atat de deschis fata de investigatori, dar ca elde a fi pus sub acuzare pentru decizii ale Casei Albe care ar putea fi considerate ca fiind obstructionarea justitiei.Raspunzand acestor supozitii, Trump a lansat un nou atac asupra ziarului pe Twitter si a descris aceste informatii ca fiind "false"."New York Times a publicat o informatie falsa astazi in care sugereaza ca McGahn ar fi un fel de 'sobolan' de tipul John Dean. Dar i-am permis atat lui cat si altora sa depuna marturii, cu toate ca nu eram obligat. Am cerut transparenta pentru ca aceasta vanatoare de vrajitoare dezgustatoare sa se incheie. Atatea vieti au fost distruse pentru nimic - avem de-a face cu McCarthyism!", a afirmat Trump pe Twitter.Trump a continuat atacul: "Studiati-l pe Joseph McCarthy pentru ca suntem acum in perioada in care! O vanatoare de vrajitoare!".este un termen care descrie o perioada dein Statele Unite ale Americii, care a durat, cu aproximatie, de la sfarsitul deceniului al patrulea pana pe la mijlocul celui de-al saselea.Termenul deriva din numele senatorului american Joseph McCarthy, un reprezentant republican al statului Wisconsin. Perioada mccarthy-ismului mai este cunoscuta si casi a fost caracterizata prin cresterea temerilor fata de incercarile de penetrare a institutiilor americane de catre, ascutirea tensiunilor americano-sovietice datorita hegemoniei URSS-ului in Europa Rasariteana, succesul revolutiei comuniste chineze (1949) si izbucnirea razboiului din Coreea (1950-1953) .