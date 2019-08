Rusia a anuntat incetarea tratatului de dezarmare nucleara. Americanii n-au destui bani de rachete noi

Statele Unite nu au bani de rachete

"La 2 august 2019, la initiativa americana, isi inceteaza validitatea Tratatul semnat la 8 decembrie 1987 la Washington de catre Uniunea Sovietica si SUA privind lichidarea rachetelor cu raza intermediara", se mentioneaza intr-un comunicat al Ministerului de Externe rus, citat de AFP si TASS.Tratatul viza doar Rusia si SUA. Washingtonul si-a anuntat suspendarea participarii la INF incepand cu 2 februarie. Rusia a reactionat printr-o decizie similara in aceeasi zi , rezervandu-si dreptul la un raspuns simetric in materie de rachete cu raza scurta si medie de actiune, cu lansare de la sol.Secretarul de Stat american Mike Pompeo a acuzat Rusia de "incalcare substantiala" a pactului, dar Moscova a respins constant acuzatiile.Tratatul INF, semnat de SUA si URSS in 1987, a interzis rachetele cu lansare de la sol capabile sa transporte focoase nucleare pe o distanta intre 500 si 5.500 de kilometri.Desi Statele Unite nu mai au interdictie de a detine aceste rachete cu raza medie de actiune, fondurile pentru testarea si dezvoltarea de rachete s-ar putea epuiza in curand, potrivit unor oficiali citati de Reuters.In urmatoarele cateva saptamani, SUA ar urma sa testeze o racheta de croaziera lansata de la sol. In noiembrie, Pentagonul intentioneaza sa testeze o racheta balistica cu raza medie de actiune. Insa ambele vor fi teste de arme conventionale, nu nucleare.Oficiali americani au declarat in aceasta saptamana pentru Reuters ca, odata ce fondurile actuale se vor epuiza,Spre deosebire de Senat, care este condus de republicanii presedintelui Donald Trump, Camera Reprezentantilor a refuzat sa finanteze solicitarea administratiei de alocare a circa 96 de milioane de dolari pentru dezvoltarea de rachete in versiunea sa privind bugetul pentru anul fiscal 2020 si in legea privind politica de aparare."Daca reducem asta, atunci diminuam capacitatea Departamentului Apararii de a raspunde la incalcarea de catre Rusia a tratatului", a spus un oficial american de rang inalt din domeniul apararii, rezumand mesajul Pentagonului catre Congres."Nu va aduce tratatul inapoi, ci va ajuta Rusia", a mai spus el.Pentagonul spera ca finantarea va fi restabilita cand Camera Reprezentantilor si Senatul se vor consulta pentru a rezolva discrepantele din legislatie. O purtatoare de cuvant a Comisiei pentru Servicii Armate a Senatului a spus ca aceste discutii ar urma sa aiba loc in urmatoarele saptamani.SUA sustin ca trebuie sa isi dezvolte propriile rachete cu raza medie de actiune pentru a descuraja Rusia, chiar daca nu le stationeaza in Europa.Pentagonul vede, de asemenea, un beneficiu in dezvoltarea de noi arme pentru contracararea Chinei, care detine o forta de rachete cu lansare de la sol tot mai sofisticate.