Seful de campanie al lui Trump cere demiterea procurorului general si oprirea anchetei Mueller

"A venit vremea sa fie demis Jeff Sessions. Trebuie incheiata investigatia Mueller. Nu poti obstructiona o ancheta falsa impotriva ta", a afirmat Brad Parscale intr-un mesaj postat prin Twitter.Biroul Federal pentru Investigatii (FBI), Senatul SUA si Camera Reprezentantilor ancheteaza cazul ingerintelor Rusiei in campania electorala si presupuse contacte intre apropiati ai presedintelui Donald Trump si oficiali rusi, iar procurorul special Robert Mueller coordoneaza investigatiile.Cel putin trei membri ai fostei echipe de campanie electorala a presedintelui Donald Trump - Paul Manafort, Rick Gates, George Papadopolous - sunt inculpati in investigatia din SUA privind ingerintele Rusiei.Partidul Democrat din Statele Unite a intentat un proces impotriva Rusiei, echipei de campanie electorala a presedintelui Donald Trump si site-ului WikiLeaks, denuntand o presupusa conspiratie pentru perturbarea scrutinului prezidential desfasurat in SUA in 2016.Comisia pentru Informatii din Camera Reprezentantilor a dispus, recent, incheierea anchetei privind ingerintele Rusiei, stabilind ca nu au existat actiuni coordonate ale echipei de campanie a presedintelui Donald Trump cu Moscova.