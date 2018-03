Trump a luat, in mod surprinzator, decizia corecta in cazul Rusiei

Atat de altfel decat de obicei

Ce l-a facut pe Trump sa mute impotriva Rusiei?

Presedintele Donald Trump a luat o decizie iesita din comun, chiar in ceea ce priveste doua aspecte.Trump a ordonat expulzarea a zeci de diplomati rusi si inchiderea consulatului rus din Seattle. A fost raspunsul lui la rapoartele care acuza Kremlinul de implicare in otravirea unui fost spion rus si a fiicei sale in Anglia.De ce este iesita din comun reactia lui Trump? Pe de o parte pentru ca a fost pe aceeasi linie cu pozitia partenerilor europeni traditionali ai SUA, dupa ce Germania, Franta, Polonia si alte state din Europa au expulzat diplomati rusi in semn de solidaritate cu Marea Britanie.Pe de alta parte, Trump a luat astfel pozitie impotriva Kremlinului si a presedintelui rus Vladimir Putin.A fost un gest neobisnuit pentru Trump, care pana acum s-a aratat mai degraba dezinteresat de relatiile transatlantice, ba chiar si-a amenintat partenerii europeni cu taxe majorate de import.Sanctionarea Rusiei este de asemenea foarte surprinzatoare pentru un presedinte care se afla in mijlocul unei anchete speciale care incearca sa lamureasca implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale americane castigate de Trump la sfarsitul lui 2016.Si ar mai fi si recentul telefon de felicitare dat de Trump lui Putin pentru realegerea acestuia din urma: o decizie luata in ciuda sfatului dat de consilierul de securitate nationala al lui Trump, intre timp demis.Evolutiile de la Washington sunt interesante pentru ca ele contravin deciziilor luate pana acum unilateral de Trump, din instinct sau pe baza propriilor convingeri.Campania sa electorala si mandatul sau prezidential au fost pana la acest moment caracterizate de un fel de atitudine prietenoasa fata de Kremlin si fata de Putin personal. Trump a laudat de mai multe ori stilul de conducere al presedintelui rus.In calitate de candidat prezidential, Trump declara hotarat ca vizeaza imbunatatirea relatiilor cu Rusia. Ca presedinte, a impiedicat adoptarea unor sanctiuni dure impotriva Moscovei, cum ar fi dorit Congresul de la Washington.Cand serviciile secrete americane au anuntat ca Rusia s-ar fi implicat in alegerile prezidentiale americane, Trump a calificat alegatiile acestora drept "fake news".El a dat afara functionari de stat de rang inalt, printre care pe James Comey, seful FBI, care deschisese investigatiile privind implicarea Rusiei in scrutinul american.Trump sicaneaza regulat aceasta ancheta, condusa acum de investigatorul special Robert Mueller, la randul sau fost sef al FBI.Unii ar putea crede ca atentatul josnic comis in Anglia l-ar fi putut determina pe Trump sa-si reconsidere radical politica fata de Rusia. Prea putine dovezi sprijina insa un asemenea argument. Doar in urma cu o saptamana Trump il sunase pe Putin pentru a-l felicita pentru victoria in niste alegeri care nu pot fi considerate nici libere, nici corecte.Declaratia de presa care anunta expulzarea diplomatilor rusi este formulata cu mare atentie. Ultima propozitie insista asupra faptului ca Trump ramane pregatit sa lucreze la ameliorarea relatiilor cu Moscova.Este pentru prima oara cand o declaratie de la Casa Alba il mentioneaza o singura data nominal pe presedintele actual. Textul nu contine alte citate ale presedintelui american iar numele lui Putin nu este deloc pomenit.Este un aspect graitor, avand in vedere ca presedintele Trump nu rateaza niciun prilej de a se lauda in fata lumii intregi cu realizarile sale. Este deci putin probabil ca Trump vede acum Rusia cu alti ochi. Mai degraba, Trump a reactionat acum la presiunile interne si externe tot mai mari.Congresmeni si demnitari de la Washington, partenerii europeni si NATO - cu totii au fost de acord ca SUA nu pot sa nu faca nimic dupa otravirea fostului agent rus in Anglia. Situatia cerea o dovada de solidaritate cu Marea Britanie si cu Europa.Si pe buna dreptate. Ar fi fost de neinchipuit ca SUA sa nu se alature Europei in aceste eforturi de condamnare a Rusiei pentru agresiunea comisa pe pamant britanic.Daca am invatat ceva in timpul presedintiei Trump este ca acesta a aratat in mod repetat ca ii place sa ia decizii la care nu se astepta nimeni. Si din acest motiv, sa ne bucuram ca de data aceasta nu a facut-o.