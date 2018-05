Trump, atac final asupra lui Robert Mueller, pentru ca Dosarul Rusia sa nu fie o povara pentru republicani in alegeri

Demiterea lui Donald Trump, tema principala de dezbatere electorala

Trump are nevoie ca de aer sa arunce in derizoriu ancheta lui Robert Mueller

Spionul FBI din campania lui Trump, linia de atac a republicanilor prin care se urmareste distrugerea Dosarului Rusia

O data la doi ani, in sistemul electoral din SUA, aproximativ jumatate din locurile Congresului trec prin filtrul alegerilor.Mandatul unui reprezentant este de patru ani, iar din doi in doi ani expira mandatele in jumatate dintre circumscriptiile electorale federale.Democratii sunt favoriti in aceasta cursa si au sanse sa obtina majoritatea atat in Senat, camera superioara a Congresului, cat si in Camera Reprezentantilor.O victorie a Partidului Democrat ar insemna, in primul rand, un vot impotriva actualului presedinte Donald Trump cu rezultatul imediat de limitare a influentei acestuia in politica locala, dar si in cea internationala, iar in al doilea rand ar crea un obstacol greu de trecut pentru Trump in perspectiva castigarii celui de al doilea mandat de presedinte al SUA.Dar victoria democratilor nu va fi o treaba usoara. Pentru a putea stopa crearea unui posibil val democrat in luna noiembrie care sa spulbere majoritatea republicana din Congres, strategii politici ai Casei Albe au reusit sa impuna pe agenda publica ideea ca, odata cu venirea la putere a democratilor, acestia vor declansa procedurile de "impeachment" impotriva presedintelui, adica declansarea procedurilor de demitere a acestuia."Din partea republicanilor, Trump vorbeste despre impeachment de cate ori poate. El a adus subiectul in dezbaterea din campania electorala din 2018 ca sa-si motiveze nucleul dur, presupun. Iar in unele parti ale miscarii conservatoare si ale mass-media au inceput, in general, sa faca un mare caz din posibila demitere a presedintelui", scrie FiveThirtyEight , website de analiza si prognoza politica.Aceasta idee e respinsa atat de nucleul dur de fani ai presedintelui Trump, dar si de sustinatorii moderati ai Partidului Republican. Dezbaterea pe "impeachment" are drept scop motivarea electoratului republican in perspectiva alegerilor, astfel incat sa stopeze entuziasmul votantilor democrati."Mania si teama vor conduce alegerile din anii urmatori si vom vorbi despre modul in care democratii vor sa ne invinga prin demiterea lui Trump, pentru ca nu l-au putut invinge in 2016. Oamenii vorbesc despre faptul ca republicanii pot pierde patruzeci de locuri in Camera Reprezentantilor, dar daca facem alegerile un referendum cu privire la punerea sub acuzare a presedintelui, am putea sa nu pierdem niciunul sau chiar sa castigam cateva in plus", a declarat Steve Bannon, fostul strateg al lui Donald Trump, citat de revista "The New Yorker" Dezbaterea a dat roade, iar diferenta dintre cele doua blocuri politice a inceput sa scada, ajungand la 4,6 puncte in favoarea democratilor, dupa ce in urma cu o luna diferenta era de 10% in favoarea acestora.Lupta electorala va fi mult mai dificila decat anticipau unii dintre experti la inceputul acestui an. Sume uriase de ordinul suetelor de milioane de dolari vor fi folosite in campaniile electorale in statele in care vor avea loc alegeri, iar batalia va fi extrem de intensa.Strategii democratilor vor trebui sa demonteze acuzatiile ca in cazul in care castiga alegerile vor incepe procedurile de demitere a presedintelui Trump.In aceasta confruntare, una dintre mizele republicanilor este stoparea anchetei lui Robert Mueller , investigatorul desemnat de Congres pentru a cerceta implicarea reprezentantilor Rusiei in sustinerea lui Donald Trump in campania electorala din 2016.Daca reusesc sa demonstreze ca ancheta fostului director al FBI este o "vanatoare de vrajitoare" , cum s-a exprimat Donald Trump in dese postari pe Twitter, atunci pot intra in campanie cu mesajul ca democratii vor sa-l demita pe actualul presedinte desi e nevinovat, acesta fiind o "victima politica"."Duminica, pe Twitter, Trump a cerut Departamentului de Justitie sa realizeze o investigatie politica transparenta cu scopul de a compromite profesionistii veterani de la Justitie si din FBI si, de asemenea, pentru a improsca noroi in administratia anterioara. Singurul scop rational al lui Trump este de a pune la indoiala probele adunate de anchetatorul Robert S. Mueller, care se pare ca se apropie de inchiderea dosarului", a scris Eugene Robinson in cotidianul Washington Post In acest context, reprezentantii republicanilor din Congres au facut presiuni asupra Departamentului de Justitie astfel incat sa obtina informatii din Dosarul Trump realizat de agentiile de informatii americane.In aceste zile se poarta negocieri intense cu ce poate fi desecretizat si ce nu din acest dosar, republicanii sperand sa scoata la lumina informatii care pot fi folosite pentru a arunca in derizoriu ancheta lui Robert Mueller."Timp de cateva luni, un grup mic de parlamentari apropiati de domnul Trump s-a luptat cu Departamentul de Justitie pentru a obtine accesul la unele dintre dosarele cele mai delicate, inclusiv documente care detaliaza modul de desfasurare a investigatiei reprezentantilor Rusiei de catre Robert S. Mueller III, anchetatorul special.Ei, recent, s-au concentrat pe obtinerea accesului la documente si informatii referitoare la un informator secret, folosit de FBI pentru a strange informatii de la asociatii lui Trump, care se aflau in strainatate in timpul campaniei prezidentiale din 2016. Devin Nunes, ales republican din California si presedintele Comitetului de Informatii al Camerei, a amenintat ca va emite un ordin de retinere pentru Rod J. Rosenstein, adjunctul procurorului general care supravegheaza ancheta asupra Rusiei, in dispret fata de hotararea Congresului, amenintandu-l cu demiterea daca nu preda materialul", scrie New York Times S-a intrat pe ultima suta de metri in ce priveste pregatirea pentru marea confruntare electorala din 18 noiembrie 2018, atunci cand jumatate dintre electorii americani sunt chemati la urne.De aceste alegeri depinde atat destinul politic al lui Trump, cat si evolutia politica a intregii lumi. Iar confruntarea se anunta pe muchie de cutit.