Trump nu crede ca va fi interogat in ancheta referitoare la Rusia: Vanatoarea de vrajitoare continua

Ziare.

com

Conform presei americane, echipa de anchetatori independenti ar fi avizat avocatii lui Trump ca ar putea solicita curand o discutie cu acesta.Intrebat asupra acestui subiect la o conferinta de presa comuna, la Casa Alba, cu sefa guvernului norvegian, Erna Solberg, Donald Trump a raspuns: "Vom vedea ce se va intampla. Dar, daca ei nu au gasit nicio conspiratie si nimeni nu a gasit conspiratie la niciun nivel, pare improbabil sa existe o discutie"."Exista o conspiratie", a nuantat presedintele american, "dar aceasta este intre democrati si rusi, mai mult decat intre republicani si rusi. Deci vanatoarea de vrajitoare continua", a mai spus Trump, citat de AFP.El a reamintit ca este la putere de 11 luni. "De 11 luni, ei fac sa planeze acest nor fals deasupra acestei Administratii, iar asta a daunat guvernului nostru", a deplans Donald Trump.Robert Mueller, fostul sef al FBI din 2001 pana in 2013, a pus sub acuzare recent mai multi apropiati ai lui Donald Trump, intre care si generalul Michael Flynn, fost consilier prezidential pentru securitatea nationala. Acesta din urma a pledat vinovat pentru ca a mintit FBI si a acceptat sa coopereze cu justitia.Potrivit Washington Post, echipa procurorului special l-ar putea interoga pe Donald Trump "in urmatoarele saptamani", iar conditiile in care ar putea avea loc aceasta intalnire - unde? cand? cum? - fac obiectul unor intense discutii intre cele doua parti.Una din posibilitatile evocate in cadrul acestor schimburi este ca presedintele american sa raspunda in scris la anumite intrebari ale anchetatorilor.Donald Trump, care a contestat mereu chiar si cea mai mica "complicitate" intre echipa sa si Moscova, denunta cu regularitate o "vanatoare de vrajitoare" declansata impotriva sa.Dincolo de eventuala complicitate cu Moscova, Robert Mueller incearca, de asemenea, sa determine daca presedintele american se face vinovat de obstructionarea justitiei. Investigatiile se concentreaza in special asupra conditiilor in care el l-a demis pe directorul FBI, James Comey, in luna mai.Potrivit lui Comey, care a depus marturie in fata Senatului, presedintele i-ar fi cerut personal, in timpul unei intalniri in Biroul Oval, sa inchida ancheta cu privire la generalul Michael Flynn.