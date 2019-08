Trump insista in favoarea Rusiei si spune ca ar trebui reprimita in G8

Ziare.

com

"Este mai important sa fie Rusia. Multe dintre subiectele despre care vorbim au legatura cu Rusia, as vedea-o revenind la G8", a declarat Trump presei la Casa Alba, adaugand ca ar sustine o revenire a Moscovei la G8 daca se face o propunere in acest sens, relateaza AFP.Membrii G7 (Germania, Canada, SUA, Franta, Italia, Japonia si Regatul Unit) urmeaza sa se reuneasca din nou in acest weekend la Biarritz, in sud-vestul Frantei, pentru un summit care se anunta tensionat din cauza dezacordurilor dintre Trump si aliatii sai pe numeroase probleme (Iran, Siria, acordul de la Paris privind schimbarile climatice etc.).De la anexarea Crimeii in 2014, Rusia a fost exclusa din G8 , care a devenit astfel G7.La randul sau, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a apreciat in iunie ca "fara un progres clar si tangibil privind procesul de la Minsk" (pentru a opri luptele in estul Ucrainei) "nu poate exista o reformare a G8".Donald Trump a fost adesea criticat in Statele Unite, chiar si in propria tabara, pentru indulgenta manifestata fata de Rusia si Vladimir Putin.Echipa de campanie a miliardarului republican a fost suspectata de colaborare cu Rusia la alegerile prezidentiale din 2016.