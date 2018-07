Trump nu exclude ca Rusia sa interogheze cetateni americani

Ziare.

com

Intr-o conferinta de presa, intrebata daca Trump ar permite Kremlinului sa interogheze americani, aceasta a evitat sa ofere un raspuns concret, insa nu a negat posibilitatea."Autoritatile din Rusia au numit cativa americani pe care ar vrea sa ii interogheze, despre care sustin ca au legaturi cu 'infractiunile financiare' comise de Bill Browder, inclusiv fostul ambasador SUA in Rusia, Michael McFaul. Sprijina presedintele Donald Trump o astfel de idee? Ar fi de acord ca oficiali rusi sa interogheze americani?", a fost intrebarea adresata lui Sanders de catre Maggie Haberman de la New York Times.Sanders a evitat sa raspunda cu da sau nu, arata Thinkprogress "Presedintele se va intalni cu echipa sa si va vom anunta atunci cand avem ceva de anuntat pe marginea acestui subiect", a fost replica lui Sanders.Haberman a insistat si a cerut sa stie daca aceasta chestiune - permisiunea de a interoga americani - a fost pe lista discutiilor private dintre Trump si Putin in timpul summit-ului desfasurat luni, la Helsinki.Sanders a raspuns afirmativ."Au fost ceva discutii despre asta, dar nu s-a ajuns la un angajament din partea Statelor Unite", a comentat purtatorul de cuvant.Amintim ca la conferinta de presa desfasurata luni in Helsinki, intrebat despre punerea sub acuzare a celor 12 cetateni rusi pentru ca au spart si au facut publice ilegal email-urile unor politicieni democrati pentru a-l ajuta pe Donald Trump in campania electorala, Putin a sugerat ca Moscova si Washingtonul pot conduce o investigatie comuna in acest sens - o idee pe care Trump a catalogat-o drept o "oferta incredibila" si a parut sa dea din cap afirmativ.Dupa cum nota Politico, la un moment dat, Putin a evocat "cazul americanului Bill Browder, un investitor al carui avocat, Sergei Magnitsky, a fost arestat si retinut intr-o inchisoare din Moscova, unde si-a gasit sfarsitul".In ciuda mortii violente a avocatului si a presupusului rol pe care l-a jucat regimul rus in decesul sau, Trump nu pare ingrijorat de perspectiva de a lasa Rusia sa interogheze cetateni americani - inclusiv fosti oficiali guvernamentali sau anchetatori care lucreaza alaturi de procurorul special Robert Mueller, ce incearca sa scoata la lumina ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016.Intr-un interviu acordat dupa summit-ul din Helsinki, Donald Trump a mers mai departe cu laudele, precizand ca este "fascinat" de oferta lui Putin."Am fost fascinat de ea (oferta - n.red.) . Procurorii lui s-ar ocupa de ancheta si a spus (Putin - n.red.) ca si oamenii lui Robert Mueller li s-ar putea alatura", a declarat liderul de la Casa Alba.Din moment ce Mueller a pus deja sub acuzare 12 agenti rusi , iar guvernul american nu permite ca ambasadorii sai sa fie interogati de anchetatori straini, interesul aratat de presedintele american fata de oferta liderului rus este cel putin neobisnuit, mai noteaza Thinkprogress.