Trump publica un memorandum controversat care critica FBI: Un buchet de flori prietenului Putin

Decizia risca sa declanseze o "criza constitutionala"

Un buchet de flori prietenului Vladimir Putin

Ziare.

com

"Memorandumul a fost trimis Congresului, a fost declasificat. Congresul va face orice vrea. Dar este o rusine ceea ce s-a intamplat in tara noastra", a declarat Donald Trump, citat de Associated Press.Ulterior, Comisia pentru Informatii din Camera Reprezentantilor, condusa de Partidul Republican, a anuntat publicarea documentului, despre care Donald Trump sustine ca demonstreaza ca Biroul Federal pentru Investigatii foloseste ancheta in cazul presupuselor ingerinte ruse pentru a-l discredita pe el."Sefii si anchetatorii FBI si ai Departamentului Justitiei au politizat procesul sacru de investigare, folosindu-l in favoarea democratilor si impotriva republicanilor, ceva care ar fi fost de neconceput pana in urma cu putin timp!", a acuzat Donald Trump pe Twitter. Aceasta nota de patru pagini a fost intocmita de catre controversatul presedinte al acestei Comisii pentru Informatii, republicanul Devin Nunes, in pofida avizului membrilor democrati care fac parte din ea, a FBI-ului si a Departamentului Justitiei, pe baza unor informatii secrete despre interceptari efectuate de catre FBI, vizand un membru al echipei de campanie a lui Trump, in 2016.FBI si Departamentul Justitiei au cerut Casei Albe sa nu desecretizeze informatiile continute in acest memorandum, elaborat de membri republicani ai Comisiei pentru Informatii din Camera Reprezentantilor.Leon Panetta, fost director al Agentiei Centrale pentru Informatii (CIA), a atras atentia ca hotararea lui Donald Trump de a face public un raport elaborat doar de politicieni republicani risca sa genereze o "criza constitutionala". "Subminarea comunitatii de informatii si a altor institutii poate genera o criza constitutionala", a afirmat Leon Panetta.Asociatia agentilor FBI a dat asigurari ca "nu a permis si nu va permite perturbarea misiunii in slujba Constitutiei de hotarari politice partizane".Serviciile secrete americane au concluzionat in 2016 ca presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat campania de influentare a rezultatului scrutinului prezidential din SUA in scopul facilitarii victoriei lui Donald Trump si in ambitia de a submina sistemul liberal-democratic occidental.FBI, Senatul si Camera Reprezentantilor ancheteaza cazul ingerintelor Rusiei in campania electorala si presupuse contacte intre apropiati ai presedintelui Donald Trump si oficiali rusi, iar procurorul special Robert Mueller coordoneaza investigatiile.Cel putin trei membri ai fostei echipe de campanie electorala a presedintelui Donald Trump - Paul Manafort, Rick Gates, George Papadopolous - sunt inculpati in investigatia din SUA privind ingerintele Rusiei.Presedintele SUA, Donald Trump, a pledat constant pentru reconcilierea cu Rusia, argumentand ca Moscova este un partener esential pentru contracararea provocarilor de securitate pe plan international.Liderii Partidului Democrat au acuzat ca decizia presedintelui Donald Trump de a declasifica un memorandum despre activitatile FBI are rolul discreditarii anchetei privind ingerintele ruse.Donald Trump i-a trimis "un buchet de flori prietenului sau Vladimir Putin", presedintele Rusiei, a afirmat Nancy Pelosi, liderul grupului democratilor din Camera Reprezentantilor.Alti lideri democrati au afirmat ca politicienii republicani sunt complici la obstructionarea justitiei.Intrebat care este soarta numarului doi de la Departamentul Justitiei, Rod Rosenstein, care joaca un rol crucial in ancheta rusa, in masura in care Jeff Sessions, secretarul Justitiei, s-a recuzat in acest dosar, Trump a lasat sa planeze indoiala.Decizia de publicare a memorandumului a fost denuntata de procurorul general Jeff Sessions. El le-a luat apararea adjunctilor sai, Rod Rosenstein si Rachel Brand, criticati de presedintele Donald Trump.Departamentul Justitiei si-a exprimat, de asemenea, rezerve, din motive de securitate si a riscului de a dezvalui metode de colectare de informatii.Si Christopher Wray, actualul director al FBI, nominalizat de Trump, a spus in mod clar ca nu este in favoarea acestei publicari.