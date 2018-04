Trump s-a linistit dupa ce a atacat Rusia si Siria pe Twitter. Franta, SUA si Marea Britanie pun presiune pe Assad

Esecul primaverii arabe

Franta conduce asaltul diplomatic

Trump foloseste criza siriana si in interes personal

Trei efecte ale unui atac militar asupra Siriei

Din pacate, dictatorul sirian a ajuns la concluzia ca e cea mai eficienta arma de lupta impotriva gruparilor care continua sa reziste in diferite zone din tara."...atacul a functionat. Cateva ore mai tarziu, in timp ce salvatorii aliniau corpurile celor morti pe strada, rebelii au acceptat sa predea orasul si sa fie mutati impreuna cu familiile lor intr-o alta zona. Duma, un oras modest la nord-vest de Damasc, care a fost controlat de Opozitie inca din primii ani ai conflictului, a fost ultima localitate aflata sub controlul acestora intr-o zona cunoscuta sub numele de Ghouta de Est.Vinerea trecuta, negocierile cu rebelii au esuat, iar guvernul sirian a inceput o noua ofensiva impotriva orasului, bombardandu-l puternic, in timp ce avioane de lupta si elicoptere au atacat localitatea", scrie New York Times Nu exista inca informatii exacte despre substanta chimica folosita si, din aceasta cauza, oficialii rusi sustin ca atacul chimic e o diversiune folosita de rebeli pentru a pune intr-o pozitie dificila fortele guvernamentale, dar faptul ca luptatorii din Opozitie s-au predat imediat dupa atacul considerat chimic arata cruzimea si eficienta ofensivei neconventionale asupra orasului.Razboiul civil din Siria a inceput in anul 2011 , in ceea ce s-a numit "primavara araba", o revolta populara care a cuprins nordul Africii si Asia orientala daramand regimurile dictatoriale din Tunisia, Egipt si Libia.Pe fondul revoltelor, in Siria se declanseaza un atac asupra regimului dictatorial al lui Bashar al-Assad, dar acesta rezista. In acelasi context, mai multe grupari rebele fondeaza Statul Islamic, generand un val de atentate provocate de teroristi pe teritoriul Europei si pe cel al SUA.Dupa sapte ani, tensiunile din zona sunt departe de a se fi incheiat, iar sperata democratizare a statelor arabe nu s-a produs. Regimul Bashar al-Assad a primit sprijinul Rusiei pentru ca Vladimir Putin, un alt lider autoritar, era interesat sa recastige influenta pierduta in Orientul Apropiat dupa prabusirea Uniunii Sovietice.In acest moment, in urma unui amestec timid in conflict al puterilor occidentale, Bashar al-Assad a preluat controlul a peste jumatate din tara, folosind in mai multe randuri atacuri cu substante chimice asupra gruparilor de rebeli, desi utilizarea acestor arme e interzisa de Conventia de la Geneva Emmanuel Macron se afla sub presiunea opiniei publice franceze pentru a reactiona impotriva cruzimii lui Bashar al-Assad. In Franta sunt mai multe teorii in ce priveste modalitatile de reactie, dar o buna parte dintre francezi sunt pentru o interventie militara punctuala cu scopul de a distruge armele chimice si facilitatile militare ale guvernului sirian.Donald Trump si Emmanuel Macron sunt in legatura permanenta, conform unor surse oficiale de la Casa Alba.Dupa entuziasmul manifestat pe Twitter de catre presedintele SUA care vorbea despre un atac iminent cu rachete asupra Siriei, a venit o perioada de tatonari si de planificare a unei reactii militare.Theresa May, premierul Marii Britanii, a anuntat ca se alatura unei eventuale aliante impotriva regimului Bashar al-Assad, iar sansele de supravietuire a regimului acestuia pe termen mediu s-au redus simtitor.Dar puterile occidentale se mai confrunta cu o problema. E mult mai usor sa darami un regim dictatorial decat sa pui, apoi, ceva in locul lui. Experienta tragica a Libiei dupa prabusirea lui Gaddafi, care s-a confruntat cu masive varsari de sange, confruntari tribale si dezintegrarea statului, e inca vie in memoria oamenilor si niciun stat occidental nu-si asuma provocarea unei noi tragedii.O alta experienta traumatizanta a fost si perioada de haos care a urmat prabusirii regimului lui Saddam Hussein din Irak, criza care nu s-a incheiat pana in ziua de azi."Intr-o Casa Alba recunoscuta pentru dezordinea sa din perioada Trump, procesul de elaborare a reactiei Statelor Unite impotriva celui mai recent atac chimic din partea guvernului sirian a avut loc in urma unei dezbateri neobisnuite care a inclus si informari despre securitatea nationala cerute de presedintele SUA.Dar, miercuri dimineata, Trump a rezolvat totul cu un tweet - avertizand Rusia, sustinatorul guvernului sirian, sa se 'pregateasca' pentru ca rachetele americane vor veni, 'frumoase, noi si inteligente!'. Consilierii Casei Albe au fost surprinsi de postarea presedintelui si au gasit-o alarmanta, conform declaratiilor unui inalt functionar. Consilierii s-au regrupat rapid si, impreuna cu reprezentantii Pentagonului, au continuat sa pregateasca optiuni pentru Trump, ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat", scrie cotidianul american Washington Post , care prezinta dificultatile cu care se confrunta executivul american provocate de reactiile necontrolate ale presedintelui.Miercuri, 11 aprilie, Donald Trump a avut o serie de trei postari pe Twitter in care a amenintat regimul Assad, dar si Rusia ca va lansa rachete Tomahawk asupra unor tinte din Siria ca raspuns la atacul chimic indreptat impotriva populatiei civile.Aceste postari au crescut brusc temperatura discutiilor diplomatice, iar presedintele american nu a mers mai departe, preferand sa renunte la tonul razboinic.Exista opinii conform carora reactiile violente ale lui Trump de pe Twitter au avut ca scop iesirea sa din incercuirea generata de ancheta declansata de Robert Mueller asupra avocatului Michael Cohen, mana sa dreapta, cel care avea rolul de a se ocupa de toate problemele juridice ale presedintelui SUA.Donald Trump "a fost deosebit de afectat de raidul FBI in casa, biroul si camera de hotel ale lui Cohen, avocatul sau personal. In urmatoarea zi care a urmat perchezitiei, Trump a pus presiune pe Departamentul de Justitie in speranta de a reduce importanta discutiilor legate de probele culese de consilierul special Robert S. Mueller III, a carui decizie a dus la perchezitionarea avocatului lui Donald Trump.Presedintele, pentru a opri investigatia lui Muller, vizeaza concedierea procurorului general adjunct Rod J. Rosenstein, cel care supervizeaza ancheta, anunta cativa oameni familiarizati cu comentariile lui Trump pe acest subiect", citati tot de Washington Post Si uite asa, o criza internationala de amploare cum e cea siriana e folosita de presedintele SUA pentru a indrepta atentia opiniei publice in alta directie, pentru a nu iesi in evidenta problemele sale in ce priveste interferenta reprezentantilor Rusiei in alegeri si in campania electorala din 2016.Dar care vor fi efectele unui atac al fortelor occidentale asupra Siriei? In primul rand, va fi o tensiune si mai accentuata in ce priveste relatiile diplomatice dintre statele NATO si Rusia, iar Vladimir Putin se va afla sub o presiune si mai mare din cauza posibilitatii ca statele occidentale sa inaspreasca si mai mult sanctiunile economice asupra Moscovei.In al doilea rand, un atac cu rachete asupra infrastructurii militare a regimului Assad nu reprezinta nicio garantie ca dictatorul sirian nu va folosi in continuare arme chimice pentru a anihila rezistenta rebelilor.In al treilea rand, un atac militar nesustinut de o ofensiva diplomatica extinsa poate naste o serie de noi conflicte in zona, Iranul si Turcia sunt state care sprijina regimul Assad, avand propriile interese in zona, pe cand Israelul nu vrea sa devina vulnerabil in fata unei ascensiuni a Teheranului, o amenintare militara pentru Tel Aviv.Situatia din Siria e una dificila, iar diplomatia franceza incearca sa creeze o alianta prin intermediul careia sa exercite o presiune cat mai mare asupra regimului sirian cu scopul de a obtine o schimbare pasnica a puterii si asigurarea unui transfer cat mai lin de putere, eventual sub controlul unor forte de pace internationale."Presedintele Klaus Iohannis a exprimat profunda ingrijorare a Romaniei cu privire la evolutiile recente din Siria, condamnand ferm utilizarea armelor chimice in conflict, care nu este justificata de niciun considerent.Presedintele Romaniei a aratat totodata ca aceste evolutii, in ciuda condamnarilor si reactiilor internationale fata de utilizarile anterioare ale armelor chimice in Siria, indica faptul ca nu au fost trase, din pacate, concluziile care se impuneau.La randul sau, ministrul de Externe francez a prezentat pozitia ferma a Frantei pentru care utilizarea armelor chimice in Siria reprezinta o linie rosie si un element de preocupare pentru intreaga comunitate internationala", se arata intr-un comunicat de presa dat publicitatii de Palatul Cotroceni dupa intalnirea dintre presedintele Klaus Iohannis si ministrul de Externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian.