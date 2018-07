Trump se lauda cu discutiile cu Putin pe limitarea proliferarii atomice, Rusia deja testeaza arme nucleare noi

Trump se lauda

Ziare.

com

Serghei Soigu, ministrul Apararii rus a facut joi o serie de anunturi despre progresul tarii in dezvoltarea armamentului.Ministrul a declarat ca a fost testata la sol racheta de croaziera Burevestnik si urmeaza sa fie efectuate si testele de zbor.Oficialii militari au confirmat faptul ca testeaza sistemul laser de mare putere Peresvet si pregatesc testele pentru drona nucleara subacvatica Poseidon.Anuntul de joi privind testarea armamentului nuclear vine in contextul in care Vladimir Putin doreste continuarea discutiilor cu Donald Trump in ceea ce priveste controlul mai strict al armelor nucleare, incepute in cadrul summitului de la Helsinki.Si Trump e nerabdator sa aiba o noua intalnire cu Putin. Intr-o noua declaratie, presedintele SUA a spus ca intrevederea cu omologul sau din Rusia a fost un "succes", printre subiectele indicate la capitolul suuces fiind si limitarea proliferarii atomice."Summitul cu Rusia a fost un succes major, cu exceptia opiniei marelui inamic al poporului, presa de tip stiri false", a afirmat Donald Trump joi, prin Twitter."Astept a doua intrevedere, astfel incat sa putem incepe implementarea unora dintre numeroasele lucruri discutate, inclusiv oprirea terorismului, securitate pentru Israel, proliferarea nucleara, atacurile cibernetice, comertul, Ucraina, pacea in Orientul Mijlociu, Coreea de Nord si altele. Exista multe solutii, unele usoare, altele grele, pentru aceste probleme..., dar toate pot fi rezolvate!", a subliniat Donald Trump.Donald Trump si-a atras critici dure pentru ca a sugerat ca are incredere mai mare in presedintele Rusiei, Vladimir Putin, decat in evaluarile serviciilor secrete americane privind ingerintele electorale ruse. "Eu am incredere in oamenii mei din serviciile de informatii, dar va pot spune ca presedintele Putin a fost extrem de puternic in negarea acuzatiilor", a afirmat Donald Trump dupa intalnirea cu liderul de la Kremlin.Donald Trump trebuie sa inteleaga ca "Rusia nu este aliatul nostru", a reactionat unul din liderii Partidului Republican, Paul Ryan, presedintele Camerei Reprezentantilor. Rusia este responsabila de "tentative intense, in curs" pentru subminarea democratiei din Statele Unite, a afirmat Dan Coats, directorul Serviciilor de informatii americane.Pe fondul criticilor, Donald Trump a subliniat ca isi mentine "increderea in oamenii" lui "din serviciile de informatii" si a admis ca a facut o eroare in exprimare in cursul conferintei de presa organizate alaturi de Vladimir Putin.La randul sau, presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat ca intrevederea cu omologul sau din Statele Unite, Donald Trump, a fost "un succes", marcand inceperea unei serii de "schimbari pozitive". "Intalnirea a fost un succes", a declarat Vladimir Putin joi, la o intalnire cu diplomati rusi."In unele puncte de vedere, relatiile bilaterale sunt intr-o situatie mai rea decat in timpul Razboiului Rece", dar intalnirea cu Donald Trump a marcat "inceperea unui parcurs de schimbari pozitive". "Vom vedea cum vor evolua lucrurile", a subliniat Vladimir Putin, exprimand preocupare ca exista "forte" in Statele Unite care blocheaza imbunatatirea relatiilor bilaterale. "Rusia ramane deschisa contactelor cu Statele Unite", a subliniat liderul de la Kremlin.Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat campania de influentare a rezultatului scrutinului prezidential din SUA in scopul facilitarii victoriei lui Donald Trump si in ambitia de a submina sistemul liberal-democratic occidental, au concluzionat serviciile secrete americane.