Trump si Rusia: Echipa procurorului Mueller cere pana la 24 de ani de inchisoare pentru Paul Manafort

Intr-un document trimis instantei competente, echipa procurorului special Robert Mueller a indicat ca este de acord cu evaluarea Ministerului Justitiei potrivit careia Manafort ar trebui sa fie condamnat la o pedeapsa cuprinsa intre "235 si 293 de luni", relateaza AFP.La aceasta pedeapsa se pot adauga o amenda cuprinsa intre 50.000 si 24,4 milioane de dolari, o supraveghere socio-judiciara de pana la cinci ani dupa detentie, daune-interese de 24,8 milioane de dolari, precum si confiscarea a 4,4 milioane de dolari. Un judecator federal american a decis, miercuri, ca Paul Manafort, fostul sef de campanie al presedintelui Donald Trump, i-a mintit pe procurori , dupa ce s-a ajuns la un acord de cooperare cu acesta, in schimbul reducerii pedepsei, noteaza EFE.La sfarsitul lunii noiembrie 2018, echipa procurorului special Robert Mueller, care ancheteaza presupusul amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, a informat-o pe Amy Berman Jackson, care judeca procesul intentat lui Manafort, despre minciunile pe mai multe subiecte, pe care, in opinia sa, fostul sef de campanie al lui Donald Trump le-a spus.Desi Manafort a negat ca ar fi mintit, Jackson a considerat ca s-a dovedit contrariul in trei din cele cinci cazuri in care procurorii l-au acuzat. Judecatorul a spus ca va lua in considerare minciunile lui Manafort in sentinta pe care o va pronunta in acest caz, pe 13 martie.Manafort a fost inculpat anul trecut pentru opt infractiuni, inclusiv datorii fiscale si bancare, intr-un proces initiat in statul Virginia, si a pledat apoi vinovat in cazul altor doua acuzatii referitoare la infractiuni financiare. Conform judecatorului, Manafort a mintit procurorii despre relatia cu partenerul sau Konstantin Kilimnik, despre care se presupune ca are legaturi cu serviciile de informatii ruse, in legatura cu o plata pe care a primit-o prin intermediul unui comitet politic al lui Trump si in cazul unei anchete in curs de desfasurare de catre Departamentul de Justitie, despre care nu a furnizat detalii.