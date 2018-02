Trump sustine ca Rusia a reusit sa creeze haos in SUA: Cei de la Moscova mor de ras. Trezeste-te, America!

If it was the GOAL of Russia to create discord, disruption and chaos within the U.S. then, with all of the Committee Hearings, Investigations and Party hatred, they have succeeded beyond their wildest dreams. They are laughing their asses off in Moscow. Get smart America! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2018

"Cei de la Moscova mor de ras. Trezeste-te, America!", a scris presedintele american duminica dimineata pe reteaua de socializare."Daca scopul Rusiei a fost sa creeze discordie, dezordine si haos in Statele Unite, atunci, cu toate aceste audieri in comisii, anchete si ura intre partide, ea a reusit dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale", a postat Donald Trump.Acest mesaj face parte dintr-o noua avalansa de postari pe Twitter pe care Donald Trump le-a facut incepand cu ora locala 06:30, in contextul in care presedintele isi petrece acest weekend prelungit, luni fiind sarbatoare in SUA, in complexul sau din Florida.Toate postarile sunt centrate pe ancheta privind ingerinta Rusiei in campanie prezidentiala din SUA din 2016. Nici una nu face referire la cele 17 persoane ucise miercuri intr-un liceu din Florida, in contextul in care Donald Trump a fost interpelat personal sambata de elevi in timpul unei reuniuni anti-arme.Donald Trump a acuzat sambata seara FBI ca a ratat semnalele in legatura cu atacatorul din Florida, Nikolas Cruz, considerand ca politia federala americana a petrecut in schimb 'prea mult timp' cu ancheta privind Rusia.Washingtonul a pus oficial sub acuzare vineri 13 cetateni rusi, printre care si un apropiat al presedintelui Vladimir Putin, pentru ca au favorizat in 2016 candidatura actualului lider de la Casa Alba."Nu am spus niciodata ca Rusia nu s-a amestecat in alegeri, am spus ca 'probabil Rusia, China sau o alta tara sau un grup, ori poate ca a fost vorba de un geniu de 180 de kilograme care statea in pat si se juca la calculator'. 'Minciuna' rusa a fost ca echipa de campanie a lui Trump a fost complice a Rusiei - nu s-a intamplat niciodata asta!", a mai scris Trump duminica intr-una din postarile sale de pe Twitter.