Casa Alba recunoaste ca Trump a blocat ajutorul militar pentru Ucraina

Trump si oficiali ai administratiei sale au negat saptamani la rand existenta unui "quid pro quo", o fraza latina care inseamna acordarea unui favor pentru a obtine un alt favor, pentru a furniza ajutorul militar, o parte cheie a unei controverse care a declansat investigatia pentru demiterea presedintelui in Camera Reprezentantilor.Mick Mulvaney a recunoscut intr-un briefing de presa ca ajutorul american a fost blocat partial din cauza ingrijorarii lui Trump legata de existenta unui server al Comitetului National Democrat in Ucraina, transmite Reuters.In timpul unei discutii telefonice din 25 iulie, Trump i-a cerut presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski "un favor", de a cerceta problema serverului si a unei alte chestiuni legata de alegerile din 2016.Trump i-a mai cerut lui Zelenski sa il investigheze pe oponentul sau politic Joe Biden si pe fiul acestuia, Hunter, care a fost director la o companie energetica ucraineana. Zelenski a fost de acord in timpul discutiei sa faca investigatia solicitata de Trump. Ulterior, Statele Unite au furnizat Ucrainei ajutorul militar.Problema serverului Comitetului National Democrat (DNC) este o teorie a conspiratiei demascata, potrivit careia Ucraina si nu Rusia s-a amestecat in alegerile americane din 2016 si ca un server al Partidului Democrat a fost detinut undeva in Ucraina.Mulvaney a spus ca Trump nu a fost de acord cu ajutorul strain, credea ca Ucraina este corupta si a fost deranjat de cat de putin "ajutor letal" este furnizat Ucrainei de statele europene, care se lupta cu separatistii in estul tarii."Mi-a mentionat in trecut de coruptia legata de serverul DNC? Absolut. Fara indoiala. Asta este. Acesta este motivul pentru care am retinut banii", a spus Mulvaney."Analiza a ceea ce s-a intamplat in 2016 a facut parte din lucrurile de care era ingrijorat in privinta coruptiei din tara respectiva", a spus Mulvaney, referindu-se la Trump.Un reporter i-a spus lui Mulvaney ca tocmai a descris un "quid pro quo"."Facem acest lucru tot timpul in politica externa", a raspuns Mulvaney.Comentariile acestuia au avut loc dupa ce ambasadorul american la Uniunea Europeana a afirmat intr-o declaratie scrisa in cadrul investigatiei pentru demiterea lui Trump ca acesta a cerut unor oficiali americani de rang inalt sa discute direct cu avocatul sau personal Rudy Giuliani despre politica americana in Ucraina, provocand ingrijorari ca presedintele da acces unui cetatean privat la politica externa americana.Ambasadorul Gordon Sondland a declarat parlamentarilor in ancheta condusa de democrati ca nu a inteles "pana mult mai tarziu" ca agenda lui Giuliani a inclus presarea Ucrainei sa il investigheze pe Biden.