In plina ancheta de destituire, avocatul lui Trump s-a dus in Ucraina

Ziare.

com

In timp ce democratii continua ancheta la Washington, Giuliani s-a deplasat la Budapesta, in Ungaria, si apoi la Kiev, in Ucraina, pentru a se intalni cu fosti procurori ucraineni, potrivit ziarului citat.Intrebat despre aceste intalniri, fostul primar al New York-ului a raspuns: "Ca orice avocat bun, adun dovezi pentru a-mi apara clientul de acuzatiile false".Potrivit The New York Times, Giuliani s-a intalnit marti la Budapesta cu fostul procuror Iuri Lutenko. Apoi el s-a dus miercuri la Kiev pentru "a incerca sa se intalneasca cu alti fosti procurori ucraineni", intre care predecesorul lui Lutsenko, Viktor Sokin, a indicat ziarul mentionat, citand surse apropiate dosarului.Rudy Giuliani se afla in centrul dosarului ucrainean, care a provocat la sfarsitul lunii septembrie deschiderea de catre democrati a unei proceduri de destituire in Camera Reprezentantilor.A doua faza a anchetei pentru destituirea presedintelui american Donald Trump a inceput miercuri in Comisia Juridica din Camera Reprezentantilor, congresmenii urmand sa consulte public specialisti in legatura cu cadrul constitutional pentru pasii de urmat, noteaza DPA.Liderul de la Casa Alba este acuzat de abuz de putere pentru ca, impreuna cu cercul sau de apropiati, a desfasurat o "campanie de presiuni" pentru a obliga Ucraina sa il ancheteze pe rivalul sau politic democrat Joe Biden, inaintea alegerilor prezidentiale de anul viitor.Trump ar fi conditionat o intalnire la Casa Alba cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si un ajutor de aproape 400 de milioane de dolari de un anunt al Ucrainei privind deschiderea unei investigatii de coruptie impotriva lui Biden.