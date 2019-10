Scandalul Trump-Ucraina: O marturie cheie si primul vot in Congres care oficializeaza ancheta

Lt. Col. Alexander Vindman, the top Ukraine expert on the NSC who listened in on the July 25 call with Zelensky, will say he twice raised concerns with superiors over inappropriate pressure on Ukraine. h/t @AndrewDesiderio who obtained the full statement: https://t.co/fhoWM5uAEX pic.twitter.com/JzUWwIOBSh - Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) October 29, 2019

"Am fost preocupat de apelul telefonic", scrie Alexander Vindman in declaratia preliminara pe care urmeaza sa o sustina marti in fata Congresului si din care au fost publicate extrase de catre New York Times . "Nu credeam ca este potrivit sa ceri ca un guvern sa ancheteze asupra unui cetatean american (...) asta ar putea aduce atingere securitatii nationale a SUA", afirma el, citat de AFP.Dupa apelul telefonic, Vindman precizeaza in declaratie ca si-a "impartasit preocuparile avocatului principal al Consiliului pentru securitate nationala" al Casei Albe.Dintre persoanele audiate de Congres in cadrul procedurii de destituire a lui Donald Trump, Alexander Vindman este primul care a asistat direct la convorbirea telefonica intre presedintele american si Volodimir Zelenski.Opozitia incearca sa stabileasca daca presedintele republican a abuzat de puterea sa in scopuri personale cu prilejul acestui apel telefonic, cand i-a cerut omologului sau ucrainean sa ancheteze asupra rivalului sau democrat Joe Biden.Alexander Vindman este si un veteran al razboiului din Irak, un titlu care aduce mult respect in SUA si in special in administratia Trump, ceea ce ar urma sa faca mai dificile atacurile la adresa sa.Casa Alba refuza sa coopereze cu investigatiile din cadrul procedurii de destituire. Administratia americana a sfatuit membri ai Guvernului - consilieri, diplomati, ministri - sa nu raspunda la citatiile parlamentarilor, invocand necesitatea de a proteja activitatea presedintelui si in special "confidentialitatea" discutiilor cu persoanele din anturajul sau.Camera Reprezentantilor va vota in aceasta saptamana pentru prima data in sedinta plenara asupra unei rezolutii care oficializeaza ancheta in vederea destituirii lui Donald Trump si care autorizeaza audieri publice, a anuntat luni presedintele sau democrat, Nancy Pelosi.Votul va avea loc joi, a declarat un responsabil democrat pentru AFP."Vom prezenta in aceasta saptamana in hemiciclu o rezolutie care reafirma ancheta in curs", a scris Nancy Pelosi intr-o scrisoare adresata grupului sau parlamentar.Textul "stabileste procedura pentru audieri deschise americanilor" si "enunta drepturile garantate presedintelui si apararii sale", precizeaza ea.Republicanii cer de saptamani un vot oficial pentru a marca inceputul anchetei anuntate la sfarsitul lui septembrie si desfasurate cu usile inchise de comisiile Camerei Reprezentantilor, cu majoritate democrata.Casa Alba denunta o "vanatoare de vrajitoare" si refuza sa coopereze cu ancheta.Acuzatii "nefondate", afirma Nancy Pelosi, adaugand ca Casa Alba incearca astfel sa justifice "operatiunea sa inedita de ascundere" a faptelor.Niciun calendar nu a fost stabilit pentru ancheta condusa de democrati asupra lui Donald Trump. La randul sau, Comisia Judiciara a Camerei va fi insarcinata, daca va fi cazul, sa defineasca si sa anunte capetele de acuzare pentru presedinte.Un vot va fi organizat atunci in sesiune plenara. Daca punerea sub acuzare este aprobata, Senatul, cu majoritate republicana, ar urma sa organizeze "procesul" lui Donald Trump.Rezolutia, care va fi mai intai supusa unui vot in comisie miercuri si care are sanse bune sa fie aprobata in camera inferioara, "autorizeaza publicarea transcrierilor audierilor" si "prezinta procedurile necesare pentru a transmite probele comisiei judiciare", potrivit lui Nancy Pelosi."Luam aceasta initiativa pentru a elimina orice indoiala asupra faptului ca Guvernul Trump poate sa refuze sa transmita documente, sa impiedice audieri de martori si sa ignore ordinele judecatoresti sau sa continue sa obstructioneze Camera Reprezentantilor", a adaugat ea.