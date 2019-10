Scandalul Trump-Ucraina: Procurorii de la Kiev redeschid toate dosarele care-l vizeaza pe fiul lui Biden

Ziare.

"Facem un audit al dosarelor (...) in care pot fi implicati (fostul conducator al gigantului Burisma) Mikola Zlosevski, (omul de afaceri ucrainean) Serghii Kurcenko si altii", a declarat pentru presa procurorul Ruslan Riabosapka, subliniind ca aceste dosare nu par sa-l vizeze pe fiul fostului vicepresedinte american Joe Biden, relateaza AFP.Aceste dosare - examinate deja de justitie, dar clasate la acea vreme - sunt in numar de "aproximativ 15", dar nu par sa-l vizeze pe Hunter Biden, care a intrat in 2014 in Consiliul de Administratie al Burisma."Din cate vedem noi, este vorba mai mult despre Zlosevski si Kurcenko decat de Burisma si Biden", a apreciat el."Eu nu pot sa spun ca vedem sau intelegem toate dosarele. Munca continua si vom prezenta rezultatele mai tarziu", a adaugat procurorul.Scopul reexaminarii este sa stabileasca daca aceste dosare au fost clasate in mod legal, a declarat procurorul, dand asigurari ca aceasta decizie nu a fost luata in urma unor presiuni politice."Niciun politician strain sau ucrainean nu m-a sunat si nu a incercat sa-mi influenteze deciziile", a insistat Ruslan Riabosapka.Presedintele american Donald Trump este acuzat ca a exercitat presiuni, intr-o convorbire la telefon , asupra omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski, cu scopul ca acesta sa lanseze o ancheta care sa-l vizeze pe fiul potentialului sau adversar in alegerile prezidentiale americane din 2020, Joe Biden, fostul vicepresedinte al lui Barack Obama.Democratii americani au lansat, in urma acestor acuzatii, o ancheta in vederea destituirii presedintelui american. Avocat si investitor, Hunter Biden a facut parte din 2014 in 2019 din Consiliul de supraveghere al producatorului ucrainean de gaze naturale Burisma, intre ai carui fondatori se afla oligarhul prorus Mikola Zlosevski.