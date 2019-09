Scandalul Trump-Ucraina provoaca o demisie la nivel inalt

Ziare.

com

Volker va fi audiat in Camera Reprezentantilor la inceputul lunii octombrie.Oficialul american a avut conexiuni cu avocatul personal al presedintelui american, Rudy Giuliani.Informatii despre demisia acestuia au aparut mai intai in The State Press, ziarul Universitatii statului Arizona unde Volker preda, fiind apoi publicate si de CNN si The New York Times.Kurt Volker a fost in contact cu avocatul personal al presedintelui Trump, Rudy Giuliani, iar implicarea pe ascuns a lui Giuliani in aceasta afacere a starnit indignare in randul parlamentarilor americani si a contribuit la trezirea atentiei comunitatii de informatii, ceea ce a dus la formularea unei plangeri din partea unui avertizor de securitate.Trei comisii de specialitate din Camera Reprezentantilor au convocat cinci oficiali din cadrul Departamentului de Stat pentru a fi audiati in perioada 2-10 octombrie. Printre acesti oficiali se numara, pe langa Kurt Volker, si fosta ambasadoare a SUA la Kiev, Marie Yovanovitch.Yovanovitch a fost rechemata de la post in luna mai, dupa toate aparentele, pe fondul unui conflict generat de actiunile lui Giuliani.