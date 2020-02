Trump ramane presedinte. Senatul dominat de oamenii lui l-a scapat de destituire

Ziare.

com

S-a votat pe articole.In total, 52 de membri ai Senatului au votat pentru achitarea liderului de la Casa Alba, in timp ce 48 au votat pentru inculparea acestuia pentru abuz de putere, transmite CNN Singurul republican care a votat impotriva presedintelui Donald Trump a fost Mitt Romney, care a spus ca presedintele este vinovat de un "abuz oribil la adresa increderii publicului" si ca este constient ca unii vor dezaproba cu fermitate decizia lui. Drept urmare, fiul presedintelui, Donald Trump Jr, a cerut deja excluderea lui Mitt Romney din Partidul Republican.A urmat votul pentru a doua acuzatie si membrii Senatului Statelor Unite l-au achitat pe presedintele Trump si pentru obstructionarea Congresului, cu scorul de 53 la 47, pentru ca de data aceasta Romney nu a mai iesit din frontul republican.Procesul din Senat a fost mai degraba un simulacru, dupa ce saptamana trecuta republicanii majoritari au votat impotriva audierii de martori. Democratii cereau destituirea lui Trump pentru ca a incercat sa forteze Ucraina sa-l ancheteze pe posibilul sau adversar in alegerile prezidentiale, Joe Biden, inghetand un ajutor militar crucial pentru aceasta tara.Pus sub acuzare in decembrie de Camera Reprezentantilor, dominata de democrati, Donald Trump nu avea emotii la votul de miercuri, pentru ca in Senat trebuia ca destituirea lui sa fie votata de o majoritate de doua treimi (67 de senatori din 100), dupa cum prevede Constitutia, iar republicanii detin 53 de locuri in camera superioara a Congresului SUA.B.B.