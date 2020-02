Trump s-a sucit si recunoaste ca si-a trimis avocatul in Ucraina, desi anterior negase

Ziare.

Asta desi in timpul anchetei care putea sa duca la destituirea sa a negat vehement o astfel de practica.Trump s-a dat de gol intr-un interviu acordat jurnalistului Geraldo Rivera joi, scrie CNN Rivera l-a intrebat pe liderul american: "A fost ciudat sa-l trimiteti pe Rudy Giuliani in Ucraina, avocatul dvs. personal? Va pare rau ca ati facut asta?".Trump a fost scurt: "Nu, deloc". In plus, l-a si laudat pe Rudy Giuliani, pe care l-a descris drept un "luptator impotriva criminalitatii"."Iata alegerea mea: ma ocup de toti oamenii precum Comey sau ma ocup de Rudy", a spus Trump, referindu-se la fostul director al FBI James Comey.Trump a explicat ca are o experienta neplacuta cu agentiile de informatii din SUA, din cauza anchetei privind ingerintele Rusiei in alegerile americane, asa ca a apelat la Giuliani."Deci atunci cand ma intrebi de ce l-am folosit pe Rudy... un lucru despre Rudy care imi place: a fost cel mai bun procuror, stiti, unul dintre cei mai buni procurori si cel mai bun primar", a spus Trump. "Dar si alti presedinti au avut (avocati - n.red.). FDR (Franklin D. Roosevelt - n.red.) avea un avocat care, practic, era total implicat cu guvernul. Eisenhower avea avocat. Toti aveau avocati", a mai explicat presedintele SUA.Anterior acestor declaratii, Donald Trump a negat vehement ca l-a trimis pe Giuliani in Ucraina.Amintim ca, la inceputul lunii februarie, Senatul american, dominat de Partidul Republican, l-a achitat pentru ambele capete de acuzare pe Donald Trump: abuz de putere si obstructionarea Congresului.Democratii cereau destituirea lui Trump pentru ca a incercat sa forteze Ucraina sa-l ancheteze pe posibilul sau adversar in alegerile prezidentiale, Joe Biden, inghetand un ajutor militar crucial pentru aceasta tara.A.D.