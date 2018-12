Scenarii in Siria dupa retragerea americana. Mizele si cosecintele deciziei lui Trump

Cale libera pentru ambitiile lui Erdogan

Assad sa recastige teritorii pierdute

Cum profita Rusia si Iranul

Reinvie Statul Islamic?

Rebelii de la Ildeb vor deveni vasalii Turciei

Inflameaza Israelul

Decizia urmeaza sa aiba repercusiuni asupra acestui conflict complex ce opune o multime de actori internationali si regionali, relateaza AFP, care prezinta mizele si consecintele previzibile asupra principalilor actori ai acestui razboi sangeros.Washingtonul a avertizat ca retragerea trupelor - a carei data nu a fost anuntata - va fi "lenta" si "coordonata" cu Turcia, vecina Siriei. Ankara este deja foarte influenta in nordul sirian, unde a desfasurat forte si sustine factiuni armate locale.Aceasta decizie americana lasa drum liber ambitiilor Turciei, care ameninta de la jumatatea lui decembrie sa lanseze o noua ofensiva contra principalei militii kurde din Siria, Unitatile protectiei Poporului (YPG).Organizatia este clasificata drept grupare "terorista" de catre Ankara, in pofida faptului ca luptatorii sai sunt aliati pretiosi ai Washingtonului in lupta impotriva jihadismului.Armata turca a comasat intariri importante la frontiera turco-siriana. Ea trimite zeci de tancuri si blindate in nordul Siriei, in apropiere de Minbej. Potrivit unor experti, acest oras ar putea sa fie tinta unei viitoare ofensive, dar si localitatea Tal Abyad, situata la frontiera.In vederea contracararii unei operatiuni turce, kurzii ar putea sa negocieze o intoarcere a regimului presedintelui sirian Bashar al-Assad in teritoriile asupra carora detin controlul, apreciaza unii experti.Aceasta minoritate siriana a profitat de pe urma conflictului si a instaurat o autonomie de facto in regiunile sale din nord si nord-est."Sansele pastrarii unui nivel serios de autonomie s-au redus considerabil", analizeaza Center for Strategic and International Studies (CSIS).Damascul si principalii sai aliati - Rusia, dar si Iranul - vor profita de o posibila spargere a regiunilor kurde."Exista o impartire a teritoriului FDS (Fortele Democratice Siriene) intre turci si armata siriana", avanseaza expertul Fabrice Balanche.In opinia sa, puterea lui al-Assad ar putea sa recupereze atat orasul Rakka, fosta "capitala" a gruparii Statul Islamic (ISIL), cat si intreaga provincie Deir Ezzor (est), si sa puna astfel mana pe campuri petrolifere strategice.Odata cu retragerea fortelor americane, Iranul nu mai are niciun obstacol in calea sa in vederea stabilirii unui coridor care sa-i permita sa ajunga la Marea Mediterana prin Irak, Siria si Liban.Moscova profita de asemenea de pe urma dezangajarii americane. Aceasta tocmai a consacrat rolul de neocolit al Moscovei in razboiul sirian - pe plan militar si diplomatic -, care a eclipsat larg rolul Washingtonului.YPG constituie coloana vertebrala a FDS - alianta angajata in lupta impotriva ISIL alaturi de coalitia internationala condusa de Statele Unite.Daca presedintele Trump a salutat "infrangerea" ISIL, in fapt FDS sunt in continuare in ofensiva impotriva ultimei redute a organizatiei ultraradicale, in apropiere de frontiera irakiana.FDS au avertizat in trecut cu privire la faptul ca un asalt turc ar afecta operatiunile contra ISIL, odata ce combatanti ar fi redesfasurati pentru a-si apara regiunea in nordul Siriei.Atat oficiali, cat si experti se tem ca ISIL ar putea sa profite de aceste circumstante si sa gaseasca un nou impuls.Gruparile rebele si jihadiste de la Idleb - ultimul mare bastion insurgent in nord-vestul Siriei, unde Turcia este influenta - ar putea sa-si vada fieful amenintat de jocul aliantelor intre marile puteri.In opinia lui Balanche, Rusia ar lasa Turcia sa "zdrobeasca YPG, iar in schimb armata siriana ar putea inainta la Idleb". Locuitorii sectorului vor fi obligati sa se reinstaleze in zonele kurde cucerite de Ankara.In aceste conditii, rebelii ar ramane tributari Turciei in privinta supravietuirii lor. Anumite factiuni si-au anuntat deja participarea la o eventuala ofensiva contra kurzilor.Israelul este considerat de catre experti drept unul dintre marii perdanti ai dezangajarii americane, care lasa si mai mult drum liber Iranului si partenerilor acestuia sa-si dezvolte capacitatile militare in Siria.Israelul, care a aplaudat puternic politica administratiei Trump in Orientul Mijlociu, da asigurari ca nu va lasa Siria vecina sa devina un cap de pod al Teheranului.Oficiali israelieni si analisti amintesc faptul ca Israelul gestioneaza singur frontul sirian de mult timp si ca va continua sa o faca.