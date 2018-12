Trump a semnat ordinul de retragere a trupelor din Siria. Reprosurile lui Macron

Macron: Un aliat trebuie sa fie de incredere

O astfel de strategie vizeaza sa evite vidul de putere in regiunile controlate de rebelii kurzi de care ar putea beneficia regimul lui Bashar Al-Assad, relateaza AFP."Decretul pentru Siria a fost semnat", a declarat un purtator de cuvant al Pentagonului fara sa ofere mai multe detalii. Donald Trump a ordonat, miercuri, retragerea cat mai rapida a celor 2.000 de militari americani stationati in nord-estul Siriei unde lupta impotriva jihadistilor alaturi de Fortele democratice siriene (FDS), o coalitie de militii arabo-kurde.Presedintele, opozant de multa vreme fata de prezenta SUA intr-un razboi pe care il considera costisitor, a apreciat ca trupele americane nu mai sunt utile, deoarece Statul Islamic "a fost in mare parte invins". Aceasta retragere va lasa militiile kurde din Unitatile de aparare a poporului fara sprijin militar, in contextul in care Turcia ameninta sa le atace, considerand ca luptatorii kurzi sunt teroristi.Pe Twitter, Donald Trump a subliniat ca a avut o "conversatie telefonica lunga si productiva" cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan.Cei doi lideri au discutat despre "Statul Islamic, angajamentul mutual in Siria si retragerea lenta si extrem de coordonata a trupelor americane din regiune", precum si despre relatii comerciale "considerabil crescute"."Un aliat trebuie sa fie de incredere", a declarat duminica presedintele francez Emmanuel Macron, vorbind despre decizia Washingtonului de a retrage trupele americane din Siria, transmite AFP."Regret foarte profund decizie luata" de SUA de a se retrage din Siria, a spus Macron in timpul vizitei pe care o efectueaza in Ciad, adaugand ca "un aliat trebuie sa fie de incredere si sa se coordoneze cu ceilalti aliati".Liderul de la Elysee l-a laudat in acest context pe secretarul american al Apararii, Jim Mattis, care a demisionat a doua zi dupa decizia lui Trump de a retrage trupele americane din Siria, Macron multumindu-i pentru ca a fost "un interlocutor de incredere"."A fi aliat inseamna sa lupti umar la umar", a indicat presedintele francez, inainte de a afirma ca aceasta este exact ceea ce Franta face impreuna cu Ciadul in lupta impotriva gruparilor jihadiste din zona Sahelului si a Saharei.