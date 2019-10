Trump anunta ca va ridica sanctiunile impuse Turciei dupa ofensiva impotriva kurzilor in nordul Siriei

Ziare.

"I-am cerut secretarului Trezoreriei sa ridice toate sanctiunile impuse la 14 octombrie ca reactie fata de ofensiva Turciei", a declarat Trump la Casa Alba.El a anuntat ca Turcia a informat Statele Unite cu privire la faptul ca Ankara face "permanent" un armistitiu de cinci zile in Siria, iar din aceasta cauza a cerut ridicarea sanctiunilor, relateaza The Associated Press."Acesta este un rezultat pe care noi l-am creat", a declarat el, revendicand un succes al unui efort american.Acest armistitiu i-a obligat pe kurzi, fostii aliati ai Statelor Unite in lupta impotriva Statului Islamic, sa se retraga dintr-o zona de 32 de kilometri latime de la frontiera turco-siriana."Noi am salvat vietile multor, multor kurzi", a declarat Trump.Aproape toate trupele americane vor parasi Siria, insa unele vor ramane sa pazeasca campuri petroliere in aceasta tara, afirma presedintele american.Intre timp, forte ruse au inceput sa efectueze misiuni comune de patrulare cu forte kurde la frontiera turco-siriana, scrie AP.Daca Turcia incalca armistitiul, sanctiunile ar putea fi impuse la loc, a amenintat Trump.