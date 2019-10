Trump asigura ca Erdogan este hotarat sa aplice armistitiul in Siria

Ziare.

com

Bombardamentele fortelor Ankarei au ucis vineri mai multi civili in nordul Siriei , potrivit Observatorului sirian pentru drepturile omului (OSDO), in timp ce Turcia a acceptat sa-si suspende timp de cinci zile ofensiva , solicitand o retragere a fortelor kurde de la frontiera sa pentru a pune capat acesteia definitiv."Tocmai am vorbit cu presedintele Erdogan (...) El mi-a spus ca au existat tiruri minore ale unor lunetisti si de mortiere care au fost suprimate rapid. El vrea intr-adevar ca incetarea focului sau armistitiul sa functioneze", scrie intr-un tweet Donald Trump."Kurzii doresc de asemenea aceasta", a adaugat el. "Exista bunavointa de ambele parti si intr-adevar sanse bune ca aceasta sa functioneze', a apreciat Trump."SUA au securizat petrolul", a declarat liderul american, facand aluzie aparent la zacamintele de petrol situate in estul Siriei si controlate de SDF.In acelasi timp, presedintele SUA a afirmat ca "unele" tari europene sunt de acum pregatite sa repatrieze jihadisti detinuti in Siria. "Este o veste buna (...) Mare progres in curs de desfasurare!!!! ', a conchis el.Joi a fost anuntata o pauza de cinci zile in ofensiva turca pentru a da militiilor din Fortele Democratice Siriene (SDF) conduse de kurzii aliati ai SUA si trupelor americane sa se retraga dintr-o zona controlata de fortele turce, potrivit Reuters.