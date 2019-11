Trump l-a decorat pe Conan, cainele care a participat la raidul asupra lui al-Bagdadi (Foto)

Ziare.

"Uitati-l pe Conan, probabil cel mai celebru caine din lume", relateaza AFP si DPA."Conan a facut o munca fantastica", a subliniat presedintele SUA in prezenta sotiei sale Melania si a vicepresedintelui Mike Pence."Acest caine este incredibil, atat de stralucitor, atat de inteligent", a adaugat el, precizand ca celebrul ciobanesc belgian malinois "a primit o medalie si o placa"."Conan este un caine rezistent", a mai spus Trump, subliniind ca animalul a fost ranit in timpul raidului asupra unei zone controlate de rebeli in nordul Siriei, in apropiere de granita cu Turcia."Conan a fost grav ranit. Dar s-a recuperat foarte repede si de atunci a participat in raiduri foarte importante", a declarat el.Dupa anuntul, la 27 octombrie, privind moartea celui mai cautat jihadist din lume, Donald Trump a laudat munca acestui caine "magnific" Animalul l-a urmarit pe seful gruparii Statul Islamic in tunelul unde acesta s-a aruncat in aer in Siria.