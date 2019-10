Trump ne arata cainele-erou, care l-a urmarit in tunel pe liderul Statului Islamic. Teroristul a fost aruncat in mare

Teroristul a fost aruncat in mare

"Am declasificat fotografia cainelui minunat (al carui nume nu a fost declasificat) care a facut o treaba atat de buna in capturarea si uciderea liderului ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi!", a postat Trump pe Facebook.Generalul Mark Milley, seful statului major interarme, a declarat in cadrul unei conferinte de presa de luni ca animalul a fost ranit usor in timpul raidului si ca se afla inca in zona in care a avut loc operatiunea, relateaza DPA.Cainele "s-a intors la datorie impreuna cu persoana care lucreaza cu el", a spus Milley, cand a fost intrebat ce rol a jucat cainele in operatiune. El a elogiat "serviciul extraordinar" al cainelui militar, al carui nume a refuzat sa-l divulge.Ministrul Apararii, Mark Esper, a glumit ca Pentagonul "protejeaza identitatea cainelui".Cainele, despre care nu se stie nici daca este mascul sau femela, i-a insotit pe militarii americani in provincia siriana Idlib in raidul pentru capturarea lui Abu Bakral-Baghdadi.Trump a spus anterior ca acest caine l-a urmarit pe al-Baghdadi in tunelul in care fugise liderul terorist si unde si-a detonat vesta cu explozibili aflata asupra sa, provocandu-si moartea, dar ucigandu-si si trei copii.Armata americana are mai multe unitati care utilizeaza caini special antrenati, care de obicei sunt din rasa Ciobanesc german sau Ciobanesc belgian Malinois. Cainii sunt antrenati sa transporte echipament militar, sa detecteze explozibili si sa-i urmareasca pe teroristii care fug.Ramasitele trupesti ale lui Abu Bakr al-Baghdadi au fost aruncate in mare dupa raidul militar american care l-a vizat, au confirmat luni responsabili ai Pentagonului.Un responsabil citat de AFP, care s-a exprimat sub acoperirea anonimatului, nu a furnizat alte detalii privind aceasta ceremonie de inhumare in mare, care aminteste de cea a lui Osama bin Laden din 2011, dupa moartea liderului Al-Qaida in urma unui atac al unei unitati americane de elita la ascunzatoarea sa din Pakistan.Potrivit unor oficiali citati de Reuters, care nu au intrat nici ei in amanunte, a fost respectat ritul religios islamic la ceremonia de inhumare in mare."Tratamentul" aplicat ramasitelor trupesti s-a facut "de maniera adecvata", a declarat anterior presei la Washington seful statului major al armatei americane, generalul Mark Milley.Data fiind natura violenta a mortii lui Baghdadi , care s-a aruncat in aer dupa descinderea soldatilor americani, este improbabil ca armata SUA sa fi urmat acelasi proces ca in cazul lui Osama bin Laden in 2011.In cazul fondatorului Al-Qaida, trupul neinsufletit a fost transportat pe portavionul USS Carl Vinson. Cadavrul a fost spalat si acoperit cu un cersaf alb, iar apoi s-a citit din Coran in limba araba inainte ca trupul sa fie aruncat in mare.Ramasitele lui Baghdadi au fost mai intai transportate la o facilitate sigura pentru a confirma identitatea lui in urma examinarii unei probe de ADN, a precizat Milley.