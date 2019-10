Trump nu-i ajuta pe aliatii kurzi, pentru ca nici ei n-au ajutat SUA in... Al Doilea Razboi Mondial

Ziare.

La cateva ore dupa inceperea ofensivei turce impotriva kurzilor in nord-estul Siriei , Trump a fost intrebat despre un eventual ajutor acordat kurzilor in aceasta zona. Inainte si dupa primele atacuri turce, locatarul Casei Albe a avertizat Ankara, apreciind ca este o "idee proasta".Insa seful statului american a exclus in mod categoric o interventie americana, de orice natura, in favoarea kurzilor.El a folosit, pentru a se justifica, un argument suprarealist, comenteaza Huffington Post.", a declarat presedintele Statelor Unite, citand un "articol cu adevarat, cu adevarat foarte puternic".Potrivit unui jurnalist american, Trump pare sa se refere la un editorial publicat la 8 octombrie pe site-ul Townhall, care se prezinta drept "conservator".Autorul textului respectiv, Kurt Schlichter, un fost militar american, a fost "recrutat personal de Andrew Breibart sa scrie editoriale conservatoare" in Townhall, se arata in biografia sa postata pe site.Andrew Breibart - decedat in 2012 - este fondatorul site-ului Breitbart News, considerat un site de dreapta, daca nu de extrema dreapta.Trump, care a spus ca kurzii se bat "pentru teritoriul lor", a apreciat ca ei "au fost acolo sa ne ajute pe teritoriul lor, deci e altceva".Inaintea ofensivei turce, liderul american a sugerat ca Statele Unite nu le sunt datoare kurzilor, in pofida ajutorului pe care l-au oferit pe teren impotriva Statului Islamic."Kurzii lupta impreuna cu noi, dar ei au primit sume de bani si cantitati de echipamente pentru a o face. Ei lupta impotriva Turciei de decenii. Eu am ajutat aceasta lupta timp de aproape trei ani, dar e timpul ca noi sa iesim din aceste razboaie ridicole fara sfarsit, majoritatea salbatice, si sa ne aducem militarii acasa", scria Trump duminica pe Twitter, lasand "Turcia, Europa, Siria, Iranul, Irakul, Rusia si kurzii sa gestioneze situatia de-acum".Aceste declaratii corespund liniei politice in baza careia a fost ales Trump in 2016, care promitea ca Statele Unite nu sunt "jandarmul lumii"."Cel mai greu lucru pe care-l am de facut in calitate de presedinte este sa semnez scrisori catre parintii militarilor care au fost ucisi", a declarat Trump miercuri.La final, el a dat asigurari ca, "toate acestea fiind spuse, noi ii iubim pe kurzi".Numerosi observatori internationali, dar si republicani si democrati americani considera ca ofensiva turca a fost lansata in urma unei "unde verzi" implicite a lui Trump, care a anuntat retragerea trupelor americane de la frontiera de nord-est a Siriei.Aceasta decizie a fost luata intr-o discutie la telefon cu Erdogan, care si-a exprimat intentia de a-si relansa lupta teritoriala impotriva organizatiilor kurde considerate terroiste de Ankara.