Trump vrea sa impuna sanctiuni economice Turciei din cauza incursiunii in Siria

Folosirea armatei americane pentru oprirea ofensivei turce impotriva luptatorilor kurzi care sunt aliati ai SUA nu a fost niciodata o optiune, au declarat oficiali din domeniul apararii, iar Trump a cerut, duminica, Pentagonului sa inceapa o retragere "deliberata" a tuturor trupelor americane din nordul Siriei, transmite Reuters.Dupa ce secretarul Trezoreriei, Steven Mnuchin, a declarat, vineri, ca Trump a autorizat noi sanctiuni "foarte puternice" impotriva Turciei, administratia a parut pregatita sa inceapa sa puna in practica amenintarea lui Trump de a distruge economia turca.Duminica, Trump a spus ca asculta opinia Congresului, unde republicanii si democratii fac presiuni mari pentru aplicarea de sanctiuni."Trezoreria este gata de actiune, am putea adopta o legislatie suplimentara. Exista un consens lang in aceasta privinta. Turcia a cerut sa nu se faca acest lucru. Ramaneti la curent", a scris Trump pe Twitter.Un oficial american a declarat ca sanctiunile "sunt in lucru la toate niveluirile guvernului".Trump incearca sa respinga criticile, venite si din partea unora dintre cei mai puternici sustinatori republicani ai sai, ca i-a permis presedintelui turc sa atace kurzii atunci cand a decis sa retraga un numar mic de militari americani din regiunea de granita dintre Siria si Turcia.Ofensiva turca are rolul sa neutralizeze militiile kurde YPG, principala componenta a Fortelor Democrate Siriene (SDF), fiind considerate de Turcia o grupare terorista aliata insurgentilor kurzi din Turcia. SDF au fost insa un aliat major al Washingtonului in lupta cu gruparea Stat Islamic din Siria.Decizia lui Trump, care isi are originea in obiectivul vechi de a retrage Statele Unite din "razboaiele fara sfarsit", a provocat ingrijorari bipartizane ca va deschide calea revigorarii Statului Islamic.In timp ce sanctiunile par a fi cel mai puternic instrument de descurajare a Turciei, Statele Unite si aliatii lor europeni ar putea interzice si vanzarile de arme si ar putea recurge la amenintarea cu procese pentru crime de razboi.Nu este clar in ce vor consta sanctiunile, dar Mnuchin a spus ca sunt pregatite pentru a fi activate in orice moment.Expertii sunt sceptici ca orice penalizari din partea Statelor Unite l-ar putea face pe Erdogan sa se razgandeasca, acand in vedere convingerea sa veche ca luptatorii kurzi din Siria pun in pericol suveranitatea nationala a Turciei. Erdogan considera kurzii din Siria drept o ramura a Partidului Munctiroilor din Kurdistan (PKK)."Este un esec monumental al Statelor Unite", a declarat Aaron Stein, director al programului pentru Orientul Mijlociu al institutului Foreign Policy Research Institute.Stein a spus ca guvernul sirian sau Rusia ar putea opri operatiunea Turciei, nu sanctiunile americane.Armata siriana va desfasura forte de-a lungul frontierei cu Turcia, intr-un acord cu administratia condusa de kurzi din nordul Siriei, pentru a ajuta la respingerea ofensivei turcesti, a anuntat duminica administratia condusa de kurzi.