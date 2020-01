Actul de acuzare a lui Trump va fi trimis in Senat saptamana viitoare

Ziare.

Democratii si republicanii sunt angajati intr-o disputa de la punerea sub acuzare, la 18 decembrie, a lui Trump de catre majoritatea democrata din Camera Reprezentantilor pentru "abuz de putere" si "impiedicarea bunei activitati a Congresului" in dosarul privind Ucraina.Un proces urmeaza sa fie organizat in Senat, unde republicanii sunt majoritari, pentru a decide sau nu destituirea sa. Dat fiind sprijinul puternic de care se bucura in randul republicanilor, Trump ar urma sa fie achitat.Nancy Pelosi, presedinta Camerei Reprezentantilor, a asteptat mai mult de trei saptamani pana sa initieze trimiterea actului de acuzare in Senat, conditie esentiala pentru deschiderea procesului.Ea a anuntat, intr-o scrisoare adresata grupului sau parlamentar, ca a cerut sefului democrat al Comisiei Juridice "sa fie pregatit sa supuna la vot in sedinta plenara saptamana viitoare o rezolutie pentru a-i numi pe responsabilii" democrati care vor fi insarcinati cu asumarea rolului de procurori "si sa transmita actul de acuzare Senatului".Ea se va intalni cu congresmenii din grupul sau marti pentru a dezbate "cum trebuie procedat mai departe"."Dupa o saptamana de presiune puternica (...), Nancy Pelosi a cedat in cele din urma", a reactionat un senator republican, Josh Hawley.Democratii il acuza pe Donald Trump ca a abuzat de puterea sa cerand Ucrainei sa-l ancheteze pe Joe Biden, un potential rival la alegerile prezidentiale din noiembrie. Denuntand o "mascarada", miliardarul sustine ca este nevinovat.Prin punerea sa sub acuzare, Camera Reprezentantilor l-a gasit vinovat pe presedinte "de faptul ca a cerut unui guvern strain sa intervina in alegerile din 2020 pentru propriul sau interes personal si politic", a scris Nancy Pelosi."Toti senatorii sunt acum in fata unei alegeri: sa fie loiali presedintelui sau Constitutiei. Nimeni nu este deasupra legilor, nici macar presedintele", a adaugat ea.