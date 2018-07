Administratia Trump propune UE eliminarea totala a taxelor la importurile auto - presa

Ziare.

Presedintele SUA, Donald Trump, a amenintat recent ca va impune taxe vamale de 20% pentru importurile de autovehicule fabricate in tarile Uniunii Europene. Insa, in contextul in care UE a adoptat deja masuri de retorsiune dupa ce Donald Trump a impus tarife la importurile de otel si aluminiu, Administratia de la Washington a formulat acum noi propuneri.Ambasadorul american la Berlin, Richard Grenell, a avut o intrevedere cu Dieter Zetsche, directorul general al grupului auto Daimler , cu Harald Kruger, seful Consiliului de administratie al firmei BMW , si cu presedintele grupului Volkswagen , Herbert Diess.Potrivit unor surse citate de revista germana Handelsblatt, Administratia de la Washington este pregatita sa accepte eliminarea totala a taxelor pentru importurile auto in relatia cu Uniunea Europeana. Un astfel de acord ar necesita o decizie a tuturor statelor membre ale Uniunii Europene si inregistrarea conditiilor la Organizatia Mondiala a Comertului (OMC).In prezent, Statele Unite aplica taxe vamale de 2,5% la importurile de autoturisme si de 25% la cele de autocamioane. Uniunea Europeana impune taxe de 10% pentru importurile auto din Statele Unite, informeaza agentia Reuters.Comisia Europeana a refuzat sa faca vreun comentariu pe aceasta tema. Presedintele CE, Jean-Claude Juncker, se va intalni cu Donald Trump in curand, la Washington. "Va fi o oportunitate pentru discutarea multor probleme de interes comun, mai ales cele in domeniul comercial", a declarat, pentru Reuters, un purtator de cuvant al Executivului UE.