Autoritarile de la Phenian: Discursul lui Trump e latratul unui caine turbat

In articolul publicat pe aceasta tema de ziarul Rodong Sinmun , declaratia lui Trump mai era numita "fanfaronada" si "spasmul unui dement". In plus, afirmatiile liderului de la Casa Alba ar fi "o reflectare a starii mentale disperate a unui perdant", adauga autorii articolului. Acestia l-au mai acuzat pe presedintele american ca "sufera de tulburari de personalitate avand legatura cu furia si schizofrenia".Schimbul de jigniri intre Donald Trump si Kim Jon Un a creat instabiliatate pe plan international. La finele anului trecut Rusia se oferise sa isi foloseasca influenta pentru a media o intelegere intre cele doua state.O deschidere a regimului de la Phenian s-a remarcat pe 5 ianuarie cand comunistii au acceptat dialogul cu Coreea de Sud, intrerupt in urma cu doi ani. In cadrul intalnirii istorice, Coreea de Nord a acceptat sa isi lase sportivii sa participe la Jocurile Olimpice de Iarna de la Seul din acest an.La scurt timp, insa, Phenianul a inceput din nou sa profereze jigniri la adresa Americii si a Coreei de Sud. Totodata, a acceptat sa comunice in continuare cu Seulul.Citeste si: