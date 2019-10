Avocatul lui Trump a sunat din greseala un jurnalist. Iata ce a dezvaluit... fara sa stie

Ziare.

Reporterul de investigatii Rich Saphiro sustine ca Rudy Giuliani l-ar fi contactat telefonic pe 28 septembrie. Jurnalistul era, insa, la o petrece pentru copii, asa ca n-a putut raspunde. In consecinta, telefonul sau a inregistrat un mesaj vocal.Iar in acest mesaj, spune Saphiro, Rudy Giuliani povesteste despre modul in care Joe Biden - contracandidatul democrat al lui Trump la alegerile prezidentiale de anul viitor - actioneaza pentru a-si proteja fiul, potrivit BBC. Mai exact, Giuliani spune ca Biden "a oprit o investigatie care se desfasura in Ucraina pentru a-l proteja pe fiul sau, Hunter (de asemenea avocat). Si la fel a incercat sa faca in China, in Kazahstan si in Rusia", ar fi spus Giuliani, intr-unul dintre apeluri.Reamintim ca la acest moment, in Statele Unite, se desfasoara mai multe anchete care-l vizeaza pe presedintele Donald Trump, suspectat ca le-ar fi cerut ucrainienilor, in schimbul unui ajutor militar, sa deschida o investigatie impotriva lui Biden. Iar Giuliani era de fata cand Trump l-a sunat pe presedintele Volodymyr Zelensky si a vorbit - sustine o parte dintre democrati - inclusiv despre aceasta problema.Saphiro sustine ca Giuliani l-a sunat din greseala inca o data, pe 16 octombrie. Iar dupa acel apel, in casuta vocala a jurnalistului a ramas un mesaj in care Giuliani sustine ca ar avea nevoie de "cateva sute de mii (de dolari - n.red.)" si vorbeste despre Bahrain si un barbat numit Robert.NBC a transmis ca, pana la acest moment, Giuliani nu a comentat pe marginea acestor apeluri telefonice.G.K.